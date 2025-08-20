En el ojo de la tormenta: se viralizó un video de Icardi tras ser declarado deudor alimentario

Mientras este conflicto avanza en los tribunales, el atacante rosarino también quedó en el centro de la escena mediática por un video que se viralizó en TikTok. En las imágenes se lo ve en medio de un altercado con hinchas del Galatasaray durante una salida familiar. Según trascendió, uno de los simpatizantes habría intentado increpar a la actriz Eugenia “China” Suárez, pareja del jugador, lo que desató la reacción de Icardi, quien incluso llegó a propinar un cabezazo. El clip, compartido en la cuenta @victorosimhen0452, generó gran repercusión en redes sociales y fue replicado por distintos medios internacionales.