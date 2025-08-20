En el ojo de la tormenta: se viralizó un video de Icardi tras ser declarado deudor alimentario

Mauro Icardi vive días cargados de polémicas dentro y fuera de las canchas. En el plano judicial, fue declarado deudor alimentario y enfrenta medidas severas que incluyen la prohibición de salir del país y el pago de una multa diaria de U$S 3.500. A esto se sumó el embargo de su lujosa propiedad, conocida como la “Casa de los Sueños”, en el marco de la ejecución de la deuda.
Mientras este conflicto avanza en los tribunales, el atacante rosarino también quedó en el centro de la escena mediática por un video que se viralizó en TikTok. En las imágenes se lo ve en medio de un altercado con hinchas del Galatasaray durante una salida familiar. Según trascendió, uno de los simpatizantes habría intentado increpar a la actriz Eugenia “China” Suárez, pareja del jugador, lo que desató la reacción de Icardi, quien incluso llegó a propinar un cabezazo. El clip, compartido en la cuenta @victorosimhen0452, generó gran repercusión en redes sociales y fue replicado por distintos medios internacionales.
Pese a este clima de controversia, Icardi tuvo un regreso soñado en lo deportivo. Después de 281 días de inactividad por una lesión de ligamentos en su rodilla derecha, volvió a las canchas con la camiseta del Galatasaray y convirtió un gol en la victoria por 3-0 frente a Karagumruk, por la Superliga de Turquía. El ex Inter y PSG ingresó en los minutos finales y, tras una asistencia, solo tuvo que empujar la pelota para sellar el resultado, desatando la ovación de los hinchas locales.
El tanto fue especialmente significativo para el delantero, que no jugaba desde el 7 de noviembre ante Tottenham por la UEFA Europa League. Su regreso coincidió con el buen presente del equipo turco, que lidera el torneo con puntaje ideal tras dos triunfos en sus primeras presentaciones.
Entre los problemas legales, la exposición mediática y la presión deportiva, Icardi se encuentra en un escenario tan desafiante como contradictorio: mientras los tribunales lo mantienen atado a un proceso complejo, en el campo de juego volvió a ser protagonista con un gol que alimenta la ilusión de los fanáticos del Galatasaray.