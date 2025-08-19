“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Luego de un lunes acalorado donde los rumores se volvían cada vez más ruidosos, Gimena Accardi confirmó que había engañado a Nicolás Vázquez en los 18 años de relación. En un sentido monólogo en el programa Soñé que Volaba de Olga, la actriz asumió la responsabilidad y lamentó que su ex pareja haya sido acusada de infiel.
Ayer en LAM, Ángel de Brito había revelado que el actor se habría enterado de una presunta infidelidad de su esposa. Tras la escandalosa confirmación del periodista, Gimena Accardi asistió al programa de streaming conducido por Migue Granados y ratificó los dichos, aunque desmintió la especulación de que la infidelidad haya ocurrido con Andrés Gil.
Gimena Accardi confirmó la infidelidad
"Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”, profundizó Accardi al comienzo de su monólogo.
"En 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte que se dijo ayer porque sí es cierto la mitad de las cosas, pero la otra mitad no", expresó sin rodeos la actriz, a dos meses de la sorpresiva separación tras casi dos décadas de matrimonio. Además desmintió el vínculo romántico con el actor Andrés Gil que está en pareja con Cande Vetrano, del que surgieron rumores por pistas en redes sociales.
Gimena hizo referencia a que la pareja continuó incluso después de que Vázquez se enteró del engaño. “Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Le di las explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar… Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. La relación venía mal, en crisis desde hace un año. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.
El lamento de Gimena Accardi por lo sucedido
La actriz lamentó lo sucedido: "Lastimé a una persona que amo y eso es lo que más me duele" Es la última persona en la vida que yo quiero lastimar, porque no se lo merece y porque también hace dos meses se está comiendo un hate gratuito", dijo sobre Nico Vázquez, quién había sido mencionado como el causante de la separación. "Hace dos meses que se la está ligando de rebote y pobre, él que es un señor, cerró la boca y dijo que no, que es mentira y me cuidó y nos cuidamos".
"Soy humana y lo más básica posible, que comete errores", argumentó Accardi. Luego puso fin a la responsabilidad que asumía. “Hasta ahí me hago cargo. Línchenme, mándenme a la hoguera. Soy una hija de puta. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada… Nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años”.
La actriz desmintió el vínculo con Andrés Gil
“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.