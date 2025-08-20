La fragilidad de nuestras especies

En provincias como Santiago del Estero y Catamarca se habilitó la caza ilimitada, aunque especialistas advierten que no es una solución definitiva ni adecuada. La paradoja es que esta fauna fue introducida en Argentina a principios del siglo XX para la caza deportiva y, sin control, los ejemplares se expandieron rápidamente. El jabalí es el caso más crítico: se cruza con cerdos domésticos, alcanza tamaños muy superiores a los de su lugar de origen y ocasiona pérdidas millonarias para el agro. Hay experiencias de control, como en el Parque Nacional El Palmar, donde se permite la caza regulada y la carne se distribuye en comedores. Sin embargo, animalistas y especialistas sostienen que deben explorarse alternativas menos crueles, dado que los animales son “seres sintientes” y que la caza masiva transmite un mensaje ético cuestionable.