Café Literario y Cultural del Virla: poesía y música en Tucumán este sábado 23 de agosto

El próximo sábado 23 de agosto a las 19 horas, el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán abre sus puertas para una nueva edición del Café Literario y Cultural, un espacio dedicado a la poesía, la música y el encuentro entre artistas y público.
La jornada contará con la participación de destacadas escritoras y poetas de Argentina y Chile: Irupé Arroyo, Guadalupe Albornoz, Natalia Trouvé, Gabi Olivé, Sofía Vaisman Maturana y Roberta Innamico. Como invitada especial estará la poeta chilena Natalia Figueroa Gallardo. La presentación estará a cargo de Enzo Santillán y la coordinación de Guillermo Siles.
Participantes del Café Literario del Virla
Irupé Arroyo
Estudiante avanzada de Letras (UNT) y ayudante de cátedra, investiga la literatura del NOA escrita por mujeres. Es autora de La nube negra (2024) y participó en el libro colectivo La esperanza, esa cosa hecha de palabras (2025).
Guadalupe Albornoz
Poeta tucumana, profesora de educación inicial y gestora cultural. Coordina la Biblioteca Popular Lucho Díaz y es autora de Poesía para resistir (2023). También es columnista radial y trabaja en su segundo libro.
Natalia Trouvé
Diseñadora, ilustradora, cantautora y poeta. Ganadora de premios de poesía en Tafí Viejo, publicó el poemario Matria (2024) y fue seleccionada en 2025 por la revista Orsai. Su obra integra literatura y música.
Gabi Olivé
Poeta, editor y tallerista con trayectoria internacional. Autor de Ojo de ballena (2022), recibió la distinción Paulo Freire por su compromiso con la educación pública. Cofundador de Inflorescencia Editorial.
Sofía Vaisman Maturana
Poeta chilena y doctora en Composición Musical (King’s College London). Publicó No le pongamos nombre a lo nuestro (2018), tradujo a Judy Grahn y Emily Dickinson, y fundó la ONe Orchestra New en Londres.
Roberta Innamico
Poeta, pedagoga y música radicada en Villa Ventana. Es autora de una extensa obra poética que incluye Mamushkas (1999), Dantesco (2006) y Rosa (2021). También desarrolla talleres literarios para todas las edades.
Invitada especial: Natalia Figueroa Gallardo
Poeta chilena y doctora en Literatura. Ganadora del premio a la Mejor Obra Literaria en Chile (2015) por Una mujer sola siempre llama la atención en un pueblo. Traductora de autores griegos y autora de Diario de una guardavidas (2023).
Un encuentro de poesía en Tucumán
El Café Literario y Cultural del Virla es una cita imprescindible para quienes disfrutan de la poesía contemporánea, la música y el diálogo cultural. La entrada es libre y gratuita, invitando a la comunidad a compartir un espacio de arte vivo en el corazón de Tucumán.