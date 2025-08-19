Secciones
CulturaArte y cultura

Café Literario y Cultural del Virla: poesía y música en Tucumán este sábado 23 de agosto

La jornada contará con la participación de destacadas escritoras y poetas de Argentina y Chile.

Café Literario y Cultural del Virla: poesía y música en Tucumán este sábado 23 de agosto
Hace 2 Hs

El próximo sábado 23 de agosto a las 19 horas, el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán abre sus puertas para una nueva edición del Café Literario y Cultural, un espacio dedicado a la poesía, la música y el encuentro entre artistas y público.

La jornada contará con la participación de destacadas escritoras y poetas de Argentina y Chile: Irupé Arroyo, Guadalupe Albornoz, Natalia Trouvé, Gabi Olivé, Sofía Vaisman Maturana y Roberta Innamico. Como invitada especial estará la poeta chilena Natalia Figueroa Gallardo. La presentación estará a cargo de Enzo Santillán y la coordinación de Guillermo Siles.

Participantes del Café Literario del Virla

Irupé Arroyo

Estudiante avanzada de Letras (UNT) y ayudante de cátedra, investiga la literatura del NOA escrita por mujeres. Es autora de La nube negra (2024) y participó en el libro colectivo La esperanza, esa cosa hecha de palabras (2025).

Guadalupe Albornoz

Poeta tucumana, profesora de educación inicial y gestora cultural. Coordina la Biblioteca Popular Lucho Díaz y es autora de Poesía para resistir (2023). También es columnista radial y trabaja en su segundo libro.

Natalia Trouvé

Diseñadora, ilustradora, cantautora y poeta. Ganadora de premios de poesía en Tafí Viejo, publicó el poemario Matria (2024) y fue seleccionada en 2025 por la revista Orsai. Su obra integra literatura y música.

Gabi Olivé

Poeta, editor y tallerista con trayectoria internacional. Autor de Ojo de ballena (2022), recibió la distinción Paulo Freire por su compromiso con la educación pública. Cofundador de Inflorescencia Editorial.

Sofía Vaisman Maturana

Poeta chilena y doctora en Composición Musical (King’s College London). Publicó No le pongamos nombre a lo nuestro (2018), tradujo a Judy Grahn y Emily Dickinson, y fundó la ONe Orchestra New en Londres.

Roberta Innamico

Poeta, pedagoga y música radicada en Villa Ventana. Es autora de una extensa obra poética que incluye Mamushkas (1999), Dantesco (2006) y Rosa (2021). También desarrolla talleres literarios para todas las edades.

Invitada especial: Natalia Figueroa Gallardo

Poeta chilena y doctora en Literatura. Ganadora del premio a la Mejor Obra Literaria en Chile (2015) por Una mujer sola siempre llama la atención en un pueblo. Traductora de autores griegos y autora de Diario de una guardavidas (2023).

Un encuentro de poesía en Tucumán

El Café Literario y Cultural del Virla es una cita imprescindible para quienes disfrutan de la poesía contemporánea, la música y el diálogo cultural. La entrada es libre y gratuita, invitando a la comunidad a compartir un espacio de arte vivo en el corazón de Tucumán.

Temas TucumánUniversidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Greta Gerwig y Netflix inician el rodaje de Las Crónicas de Narnia

Greta Gerwig y Netflix inician el rodaje de Las Crónicas de Narnia

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Un mosaico de colores en el piso de un museo para combatir el calor

Un mosaico de colores en el piso de un museo para combatir el calor

Un nuevo juego argentino innovará en el género de terror: El 39, una aventura con los peligros de un barrio

Un nuevo juego argentino innovará en el género de terror: "El 39", una aventura con los peligros de un barrio

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Scania volverá a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda internacional

Scania volverá a suspender la producción en Tucumán por la caída de la demanda internacional

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Está grave un joven baleado en el pecho

Está grave un joven baleado en el pecho

Comentarios