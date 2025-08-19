Polémica con Peñarol en Aerolíneas: el video que desató un fuerte comunicado en redes sociales

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y obligó a Aerolíneas a emitir un comunicado oficial. Desde la empresa, bajo la conducción de Fabián Lombardo, remarcaron que su prioridad es la seguridad y que situaciones como estas no se deben repetir. A modo de respuesta a la canción que entonaban los futbolistas, expresaron que su obsesión es la seguridad de los pasajeros y que su pasión está en ofrecer el mejor servicio.