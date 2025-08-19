Secciones
Polémica con Peñarol en Aerolíneas: el video que desató un fuerte comunicado en redes sociales

El plantel fue filmado arengando y zarandeando asientos antes de su partido clave ante Racing en Avellaneda.

Hace 2 Hs

En la previa del duelo por la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, a disputarse este martes en Avellaneda, el plantel uruguayo protagonizó un incidente fuera de lo deportivo. Los jugadores fueron filmados durante el vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires en una situación que generó críticas de la compañía estatal.

Las imágenes mostraron a los futbolistas cantando, gritando y saltando en la parte trasera del avión. Entonaban canciones de cancha como Y dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión… mientras golpeaban y movían los asientos. El capitán Maximiliano Olivera fue uno de los más efusivos, al punto de pararse sobre una butaca y agitarse sobre el respaldo.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y obligó a Aerolíneas a emitir un comunicado oficial. Desde la empresa, bajo la conducción de Fabián Lombardo, remarcaron que su prioridad es la seguridad y que situaciones como estas no se deben repetir. A modo de respuesta a la canción que entonaban los futbolistas, expresaron que su obsesión es la seguridad de los pasajeros y que su pasión está en ofrecer el mejor servicio.

La empresa también lamentó que se hayan producido estos episodios y señaló que son actitudes que nada tienen que ver con el deporte. Por ahora, desde Peñarol no hubo declaraciones públicas sobre el tema ni un descargo oficial respecto de lo ocurrido en pleno vuelo.

El cruce por la Copa

Mientras tanto, lo deportivo se concentra en el choque de esta noche en el Cilindro de Avellaneda. Racing necesita revertir el 1 a 0 sufrido en Montevideo y, al menos, llevar la serie a los penales. Los dirigidos por Gustavo Costas habían liderado su grupo en la fase inicial con cuatro victorias, un empate y una sola derrota.

Peñarol, por su parte, clasificó como escolta de Vélez en su zona y en la ida sacó ventaja con el gol de David Terans. El equipo uruguayo llega de una derrota por 2-1 frente a Boston River, en tanto que el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Vélez y Fortaleza, que igualaron sin goles en su primer partido.

Temas Buenos AiresRacing ClubCopa Libertadores de América 2015Club Atlético Peñarol de MontevideoCopa Libertadores de AméricaArgentinaFabián LombardoGustavo Costas
