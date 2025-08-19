Secciones
El valor de la implementación de juicios en ausencia: el libro de Franco Marcelo Fiumara fue presentado en el Colegio de Abogados
Hace 2 Hs

Anoche fue presentado en el auditorio del Colegio de Abogados el libro “La implementación de juicios en ausencia” de Franco Marcelo Fiumara

El autor, junto a Carmen Fontán (profesora de Derecho Constitucional) y Agustín Ulanovsky (secretario de la Asociación de Abogados Judíos) hablaron sobre la necesidad y los desafíos de la ley 27.784, que establece los juicios en ausencia en el país. 

Asistieron representantes de la AMIA, la DAIA y la Kehilá; el rabino Salomón Nussbaum; el vocal de la Corte Daniel Posse; la subsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzuco; Hernán Najenson (abogados judíos); Hugo Navas (Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y delitos de Lesa Humanidad); Adela Seguí (directora académica del CAM y ex decana de Derecho); Alberto López Domínguez (presidente del Colegio de Abogados) y el diputado nacional Pablo Yedlin.

Franco Fiumara: “Juicios en ausencia, un cambio histórico para que no impere la impunidad”

Temas Colegio de Abogados de TucumánDaniel PossePablo Yedlin
