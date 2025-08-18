Secciones
La tucumana Nicole Pérez fue convocada a Las Panteras para el Mundial de Tailandia 2025

Volverá a defender los colores albicelestes en el torneo más importante del año, reafirmando su lugar en la elite del vóley internacional.

18 Agosto 2025

La receptora-punta tucumana Nicole Pérez, actualmente con presente deportivo en Francia, fue convocada nuevamente para vestir la camiseta de la Selección Argentina de vóley femenino, que disputará el Mundial de Tailandia 2025.

La jugadora, que ya formó parte del plantel en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, volverá a defender los colores albicelestes en el torneo más importante del año, reafirmando su lugar en la elite del vóley internacional.

La preparación de Las Panteras

En la previa del Mundial, el equipo dirigido por Facundo Morando realizó una gira en Corea del Sur con saldo positivo: tres triunfos ante el conjunto local, Suecia y República Checa, y dos derrotas frente a Japón y Francia.

Con respecto al plantel que disputó los amistosos, se sumaron Martina Bednarek y Micaela Cabrera, provenientes del Mundial U21, en reemplazo de Julieta Sarmiento y Valentina Diez. Además, se incorporó al cuerpo técnico Martín Ambrosini como asistente.

Grupo y fixture del seleccionado argentino

Argentina integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase final.

Viernes 22/8 – 06:00: República Checa vs. Argentina

Domingo 24/8 – 09:30: Estados Unidos vs. Argentina

Martes 26/8 – 06:00: Argentina vs. Eslovenia

La lista completa de Las Panteras para el Mundial de Tailandia 2025

Armadoras: Victoria Mayer, Azul Benítez

Centrales: Avril García, Brenda Graff, Micaela Cabrera

Opuestas: Bianca Cugno, Martina Bednarek

Puntas: Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich, Nicole Pérez

Líberos: Agostina Pelozo, Antonela Fortuna

Cuerpo técnico:

DT: Facundo Morando – Asistentes: Mario Martínez y Martín Ambrosini – Estadística: Lucía Lerici – Kinesióloga: Rocío Flamini – Manager: Lorena González

