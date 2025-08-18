Rescataron un cachorro de yaguarundí en Santa Fe y hallaron otro puma en una casa de Salta

Un cachorro de puma yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) fue rescatado en la ciudad santafesina de San Justo, luego de que un vecino encontrara al animal desorientado en la puerta de su casa. El hallazgo motivó un operativo de la Guardia Rural “Los Pumas”, cuyos efectivos capturaron al felino sin causarle lesiones y lo trasladaron a la ex Granja La Esmeralda en la capital provincial. Allí permanecerá bajo observación hasta su reinserción en el medio natural.