¿Quiénes son los grandes ausentes de la prelista de la Selección?

Lionel Scaloni presentó la lista preliminar de Argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 e introdujo varios cambios que sorprendieron respecto a la convocatoria anterior. La baja más significativa es la de Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, quien no fue incluido debido a una suspensión de dos fechas tras la tarjeta roja que recibió por una plancha a Kevin Castaño en el empate con Colombia. Su lugar será ocupado por Alan Varela, volante del Porto, que suma una nueva oportunidad en la Albiceleste.
Además de Fernández, hubo otras ausencias que modifican la estructura del plantel. Nico Domínguez, todavía en recuperación de una lesión en los meniscos sufrida en mayo, no aparece en la lista. Valentín Barco, pese a su buen presente en Racing de Estrasburgo, tampoco fue tenido en cuenta: Scaloni optó por darle la chance a Julio Soler, lateral del Bournemouth. Entre los delanteros, tanto Valentín Castellanos, de Lazio, como Santi Castro, de Bologna, quedaron al margen de esta convocatoria, lo mismo que los defensores Kevin Lomónaco, de Independiente, y Mariano Troilo, recientemente transferido al Parma, quienes habían estado presentes en la doble fecha anterior.
En la ofensiva también se destacan las ausencias de Matías Soulé y Paulo Dybala, ambos jugadores de la Roma. Scaloni decidió mirar hacia otras alternativas en un puesto con mucha competencia. La situación de Alejandro Garnacho merece un párrafo aparte: el joven extremo, que había irrumpido con fuerza en la Selección, perdió terreno después de quedar relegado en el Manchester United, en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Esa falta de continuidad lo dejó sin lugar en la consideración del técnico.
La prelista muestra así una reconfiguración del plantel en distintos sectores, con cambios obligados por lesiones o suspensiones y otros que responden a decisiones tácticas. Para Scaloni, el objetivo es mantener la competitividad interna y darle aire nuevo a una Selección que, a pesar de su solidez en los primeros partidos clasificatorios, todavía busca variantes de recambio en zonas clave. La inclusión de Alan Varela en el mediocampo y la apuesta por Soler en defensa son señales de que el entrenador no teme mover piezas y generar competencia.
Argentina afrontará en septiembre dos compromisos importantes por Eliminatorias. Aunque la lista definitiva se dará a conocer en los próximos días, la nómina preliminar deja un mensaje claro: nadie tiene el puesto asegurado y el camino al Mundial 2026 seguirá exigiendo rendimiento y constancia a todos los convocados.