¿Quiénes son los grandes ausentes de la prelista de la Selección?

Además de Fernández, hubo otras ausencias que modifican la estructura del plantel. Nico Domínguez, todavía en recuperación de una lesión en los meniscos sufrida en mayo, no aparece en la lista. Valentín Barco, pese a su buen presente en Racing de Estrasburgo, tampoco fue tenido en cuenta: Scaloni optó por darle la chance a Julio Soler, lateral del Bournemouth. Entre los delanteros, tanto Valentín Castellanos, de Lazio, como Santi Castro, de Bologna, quedaron al margen de esta convocatoria, lo mismo que los defensores Kevin Lomónaco, de Independiente, y Mariano Troilo, recientemente transferido al Parma, quienes habían estado presentes en la doble fecha anterior.