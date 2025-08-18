Secciones
La empanada tucumana, entre las 10 mejores del mundo según Taste Atlas

El prestigioso portal culinario Taste Atlas la incluyó en el Top 10 de los mejores pasteles salados del mundo.

Empanadas tucumanas Empanadas tucumanas
Hace 3 Hs

La empanada tucumana vuelve a ser protagonista en la gastronomía internacional: el prestigioso portal culinario Taste Atlas la incluyó en el Top 10 de los mejores pasteles salados del mundo.

Este reconocimiento posiciona a la empanada tucumana como un verdadero símbolo de la identidad cultural y gastronómica de la provincia, destacada por su masa crujiente, el sabor de su relleno artesanal y el equilibrio perfecto entre ingredientes y tradición.

Reconocimiento internacional

De acuerdo con la publicación de Taste Atlas, la empanada tucumana se ganó un lugar en el ranking gracias a su autenticidad y arraigo popular, consolidándose como uno de los platos más representativos de la cocina argentina en el escenario global.

El orgullo de Tucumán

Este logro es motivo de celebración no solo para Tucumán, sino para toda la Argentina. La empanada es mucho más que un plato típico: es tradición, historia y un emblema de la cultura popular tucumana.

