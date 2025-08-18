Masters 1000 de Cincinnati: ¿por qué Sinner abandonó en la final contra Alcaraz?

La final del Masters 1000 de Cincinnati del 18 de agosto de 2025 terminó antes de lo previsto. Apenas 23 minutos duró el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, cuando el italiano, visiblemente afectado por el calor extremo, decidió abandonar el partido y cederle el título al español. El marcador era 5-0 en favor de Alcaraz en el primer set cuando Sinner se levantó de su silla con gestos de dolor y no pudo continuar.