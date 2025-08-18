Rechazaron la demanda de Ian Moche contra Javier Milei: la Justicia dijo que el Presidente puede tuitear “como ciudadano”

El juez federal de La Plata Alberto Recondo rechazó la demanda presentada por la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, contra el presidente Javier Milei. El planteo buscaba que se ordenara al mandatario borrar un tuit en el que se lo mencionaba y lo asociaba a “los kukas”.
En su fallo, el magistrado sostuvo que el Presidente tiene derecho a expresarse en redes sociales como ciudadano, incluso cuando utiliza su cuenta verificada en la plataforma X (ex Twitter). Según Recondo, el posteo no constituye un acto oficial del Poder Ejecutivo ni un agravio directo hacia Moche, sino una crítica al periodista que lo entrevistaba, Paulino Rodrigues.
Los fundamentos del fallo
El juez destacó que los funcionarios públicos no pierden sus derechos ciudadanos, entre ellos la libertad de expresión.
Señaló que el tuit cuestionado fue un reposteo y que esto no implica adhesión total ni coautoría del contenido original.
Recondo concluyó que Milei no criticó a Ian Moche, sino al periodista que lo entrevistaba.
Aclaró que las redes sociales son un canal de comunicación “informal” y que no todo mensaje desde una cuenta personal debe considerarse institucional.
El fallo también argumenta que Ian Moche, al asumir un rol público como activista, queda expuesto al escrutinio y la opinión ajena, aunque reconoció la necesidad de un debate respetuoso en redes.
La reacción de la familia de Ian Moche
El abogado Andrés Gil Domínguez, representante de Moche, calificó la sentencia como “arbitraria” y un “escándalo jurídico”. Afirmó que se trata de “un claro ejemplo de justicia militante” y anticipó que apelarán la decisión.
De esta forma, el caso será revisado por la Cámara Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata, que deberá decidir si confirma o revierte la resolución.
Claves del caso
La Justicia rechazó la demanda contra Milei en primera instancia.
El juez Recondo dijo que el Presidente puede tuitear “como ciudadano”.
El fallo sostiene que el tuit no fue un ataque al niño, sino al periodista.
La familia de Ian Moche apelará la decisión.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la tensión entre libertad de expresión y límites en redes sociales, especialmente cuando se trata de declaraciones realizadas por el máximo mandatario del país.