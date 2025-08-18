Noche de Copas bajo presión: Racing busca salvar el semestre y Vélez y Huracán van por más

Para este desafío, el DT concentró al plantel completo dos días antes en un hotel de Pilar, con el objetivo de reforzar la unión y la motivación. Marcos Rojo debutará como titular en la defensa, mientras que la gran incógnita pasa por quién acompañará a Adrián Martínez en ataque. Entre Adrián Balboa, Elías Torres y Duván Vergara saldrá el socio de “Maravilla”.