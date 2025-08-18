Secciones
DeportesFútbol

Noche de Copas bajo presión: Racing busca salvar el semestre y Vélez y Huracán van por más

La Academia se juega todo contra Peñarol en Avellaneda tras la derrota en Uruguay; mientras que Vélez y Huracán intentarán aprovechar la localía para avanzar.

Noche de Copas bajo presión: Racing busca salvar el semestre y Vélez y Huracán van por más
Hace 3 Hs

Racing tendrá su partido más importante del semestre: mañana desde las 21.30 en Avellaneda buscará revertir el 0-1 contra Peñarol y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Gustavo Costas atraviesa una crisis en el torneo local -apenas ganó un partido y marcha anteúltimo en su zona- y la Copa aparece como la gran tabla de salvación. Una eliminación sería un golpe durísimo en lo anímico y en la relación con los hinchas.

Para este desafío, el DT concentró al plantel completo dos días antes en un hotel de Pilar, con el objetivo de reforzar la unión y la motivación. Marcos Rojo debutará como titular en la defensa, mientras que la gran incógnita pasa por quién acompañará a Adrián Martínez en ataque. Entre Adrián Balboa, Elías Torres y Duván Vergara saldrá el socio de “Maravilla”.

Más temprano, mañana a las 19 en Liniers, Vélez recibirá a Fortaleza en la vuelta de los cuartos de la Libertadores tras el empate sin goles en Brasil.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega entonado luego de vencer a Independiente en el torneo Clausura y podría repetir el “11” titular que igualó en la ida. En cambio, el conjunto de Renato Paiva aparece golpeado: cayó contra Fluminense y está en zona de descenso en el Brasileirao.

Huracán quiere avanzar en la Sudamericana

En simultáneo, también a las 19 en Parque Patricios, Huracán buscará dar vuelta la serie contra Once Caldas por la Copa Sudamericana, tras caer 1-0 en Colombia.

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka saben que necesitan un gol rápido para no quedar atados a la ansiedad y la presión de su gente.

El pronóstico de lluvias intensas y tormentas eléctricas aparece como un factor secundario a tener en cuenta.

En caso de que el clima afecte el normal desarrollo de los encuentros, desde la Conmebol contemplan suspensiones temporales o la reprogramación dentro de las 24 horas siguientes.

Temas UruguayBrasilCopa SudamericanaRacing ClubClub Atlético Vélez SarsfieldColombiaClub Atlético HuracánGuillermo Barros Schelotto
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
1

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
3

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Comentarios