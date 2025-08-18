Noche de Copas bajo presión: Racing busca salvar el semestre y Vélez y Huracán van por más

Racing tendrá su partido más importante del semestre: mañana desde las 21.30 en Avellaneda buscará revertir el 0-1 contra Peñarol y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El equipo de Gustavo Costas atraviesa una crisis en el torneo local -apenas ganó un partido y marcha anteúltimo en su zona- y la Copa aparece como la gran tabla de salvación. Una eliminación sería un golpe durísimo en lo anímico y en la relación con los hinchas.
Para este desafío, el DT concentró al plantel completo dos días antes en un hotel de Pilar, con el objetivo de reforzar la unión y la motivación. Marcos Rojo debutará como titular en la defensa, mientras que la gran incógnita pasa por quién acompañará a Adrián Martínez en ataque. Entre Adrián Balboa, Elías Torres y Duván Vergara saldrá el socio de “Maravilla”.
Más temprano, mañana a las 19 en Liniers, Vélez recibirá a Fortaleza en la vuelta de los cuartos de la Libertadores tras el empate sin goles en Brasil.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega entonado luego de vencer a Independiente en el torneo Clausura y podría repetir el “11” titular que igualó en la ida. En cambio, el conjunto de Renato Paiva aparece golpeado: cayó contra Fluminense y está en zona de descenso en el Brasileirao.
Huracán quiere avanzar en la Sudamericana
En simultáneo, también a las 19 en Parque Patricios, Huracán buscará dar vuelta la serie contra Once Caldas por la Copa Sudamericana, tras caer 1-0 en Colombia.
Los dirigidos por Frank Darío Kudelka saben que necesitan un gol rápido para no quedar atados a la ansiedad y la presión de su gente.
El pronóstico de lluvias intensas y tormentas eléctricas aparece como un factor secundario a tener en cuenta.
En caso de que el clima afecte el normal desarrollo de los encuentros, desde la Conmebol contemplan suspensiones temporales o la reprogramación dentro de las 24 horas siguientes.