Taller gratuito de preparación para aspirantes a la Policía y Servicio Penitenciario en Tucumán

El Colegio de Psicólogos de Tucumán, a través de su Comisión Científica de Psicología Laboral, invita a la comunidad y a los aspirantes a la Policía y al Servicio Penitenciario a participar de un taller de preparación para el proceso de postulación a los cargos.
La actividad se realizará el miércoles 20 de [mes correspondiente], de 18 a 20 horas, en la sede del colegio, ubicada en Calle Córdoba 1027, San Miguel de Tucum
La participación es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa.
¿Qué se trabajará en el taller?
El encuentro estará orientado a brindar herramientas psicológicas y prácticas para afrontar las evaluaciones y entrevistas propias del proceso de selección. Además, se abordarán aspectos vinculados a la preparación emocional, manejo de la ansiedad y estrategias de comunicación.
Detalles del evento
Fecha: Miércoles 20 de agosto
Horario: 18 a 20 hs
Lugar: Colegio de Psicólogos de Tucumán – Córdoba 1027, San Miguel de Tucumán
Actividad gratuita
Sin inscripción previa
Este taller representa una oportunidad para quienes buscan postularse a las fuerzas de seguridad y deseen llegar mejor preparados al proceso de selección.