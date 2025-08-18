 Taller gratuito de preparación para aspirantes a la Policía y Servicio Penitenciario en Tucumán
Taller gratuito de preparación para aspirantes a la Policía y Servicio Penitenciario en Tucumán

El encuentro estará orientado a brindar herramientas psicológicas y prácticas para afrontar las evaluaciones y entrevistas propias del proceso de selección.

Hace 1 Hs

El Colegio de Psicólogos de Tucumán, a través de su Comisión Científica de Psicología Laboral, invita a la comunidad y a los aspirantes a la Policía y al Servicio Penitenciario a participar de un taller de preparación para el proceso de postulación a los cargos.

La actividad se realizará el miércoles 20 de [mes correspondiente], de 18 a 20 horas, en la sede del colegio, ubicada en Calle Córdoba 1027, San Miguel de Tucum

La participación es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa.

¿Qué se trabajará en el taller?

El encuentro estará orientado a brindar herramientas psicológicas y prácticas para afrontar las evaluaciones y entrevistas propias del proceso de selección. Además, se abordarán aspectos vinculados a la preparación emocional, manejo de la ansiedad y estrategias de comunicación.

Detalles del evento

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Horario: 18 a 20 hs

Lugar: Colegio de Psicólogos de Tucumán – Córdoba 1027, San Miguel de Tucumán

Actividad gratuita

Sin inscripción previa

Este taller representa una oportunidad para quienes buscan postularse a las fuerzas de seguridad y deseen llegar mejor preparados al proceso de selección.

Con una misa en la plaza Independencia, comenzó la Asamblea Federal de la Acción Católica

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

De Tucumán a Austria: un joven lleva su pasión por la calistenia hasta un Mundial

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

El tiempo en Tucumán: se viene una semana con temperaturas cálidas

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

