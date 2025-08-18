“El superávit debe volcarse en salud, educación y seguridad”, dijo Jaldo

En ese sentido, remarcó que “el Gobierno provincial lejos de desentenderse de los problemas cotidianos de la gente, se hace cargo. En época de crisis, el superávit lo destinamos a la inversión en salud, educación y seguridad. Si no, ¿de qué sirve un superávit fiscal, de qué sirve un déficit cero si no se lo vuelca en mejorar la calidad de vida de la gente? Por eso, esto marca una diferencia de política”.