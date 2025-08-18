“El superávit debe volcarse en salud, educación y seguridad”, dijo Jaldo

El gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, encabezó este lunes por la mañana la entrega de dos ambulancias cero kilómetro y la inauguración del servicio de Radiología en la Asistencia Pública, el histórico centro asistencial de San Miguel de Tucumán que funciona bajo la órbita de la Municipalidad.
La intendenta Rossana Chahla recibió al mandatario provincial y lo acompañó en un recorrido por las instalaciones, donde detalló las obras de modernización realizadas desde la reapertura del edificio en abril de 2024, tras más de cinco años de inactividad. El centro sanitario brinda atención las 24 horas, los 365 días del año.
“La Asistencia Pública ha sido remodelada a nueva y hoy vemos que se sigue invirtiendo en la salud pública en la provincia y fundamentalmente en el Municipio de San Miguel de Tucumán. Hoy se entregaron, además, dos ambulancias cero kilómetro para que puedan estar al servicio de este centro de salud y de aquellos tucumanos y tucumanas que las necesiten”, destacó Jaldo.
Del acto participaron también la diputada nacional Gladys Medina; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; legisladores provinciales, concejales capitalinos y funcionarios municipales.
El mandatario subrayó que la salud y la seguridad son prioridades en la agenda de gestión. “Quiero felicitar a la intendenta Rossana Chahla porque en el tiempo que lleva hizo inversiones importantes en esta Asistencia Pública. Y las inversiones se hicieron no cuando sobran los recursos, sino cuando menos fondos se están manejando”, expresó.
En ese sentido, remarcó que “el Gobierno provincial lejos de desentenderse de los problemas cotidianos de la gente, se hace cargo. En época de crisis, el superávit lo destinamos a la inversión en salud, educación y seguridad. Si no, ¿de qué sirve un superávit fiscal, de qué sirve un déficit cero si no se lo vuelca en mejorar la calidad de vida de la gente? Por eso, esto marca una diferencia de política”.
Por su parte, Chahla informó que desde su reapertura, la Asistencia Pública atendió a 265.000 personas. “De ese total, solo se derivó el 1% a los hospitales, descomprimiendo la atención en el sistema provincial. Esto significa que el 99% de los problemas se solucionan en la Asistencia Pública y por eso adquirimos estas dos ambulancias”, explicó.