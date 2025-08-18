Sphinge presenta "Noches", una obra "sonorovisual" única en la provincia

La propuesta recorre un universo cargado de nostalgia, empapado de guiños a las décadas del ’90 y ’00, como ecos de una memoria colectiva que reverbera en lo íntimo. En ese paisaje, el personaje principal se enfrenta al desafío esencial: descubrir su verdadero brillo, cultivarlo desde adentro, y comprender que la validación externa es solo un espejismo más. Errores, aciertos y tropiezos dejan marcas en el camino, que más tarde se revelan como claves del aprendizaje. En cada paso, el personaje desmantela capa por capa la ilusión de una sociedad que opera desde la superficie, hasta atreverse a mirar los hilos invisibles que mueven el decorado.