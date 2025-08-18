 Sphinge presenta "Noches", una obra "sonorovisual" única en la provincia
Secciones
EspectáculosGuía para salir

Sphinge presenta "Noches", una obra "sonorovisual" única en la provincia

Este show musical con puesta teatral se presentará el sábado 23 de agosto a las 22, en la Music Magic Box.

Sphinge presenta "Noches" en Tucumán
Hace 1 Hs

Sphinge presenta una obra sonorovisual sin pausas ni descansos. Cada escena está íntimamente enlazada con la siguiente, formando un continuo narrativo sensorial que sumerge al espectador en una experiencia inmersiva, colmada de estímulos y significados. No se trata solo de un show: se trata de una experiencia compartida. Se trata de "Noches", un show musical con puesta teatral que se presentará el sábado 23 de agosto a las 22, en la Music Magic Box (José Colombres 427).

Sph ofrecerá un show de música potente inspirado en lo teatral, lo cinematográfico y las puestas en escena. Todo el show está acompañado de una narrativa sonora y visual que va relatando la historia, acompañando su actuación y expresividad.

Esta obra busca visibilizar el proceso de quien, tras tocar el vacío, se repregunta internamente. Que lo acepta, lo integra y desde allí se reconstruye. El viaje culmina con un acto profundo de encuentro consigo: capturar la esencia, la raíz primera y última. Aquella que sirve de mapa interno para buscar —y quizá encontrar— su propia misión en este mundo.

La propuesta recorre un universo cargado de nostalgia, empapado de guiños a las décadas del ’90 y ’00, como ecos de una memoria colectiva que reverbera en lo íntimo. En ese paisaje, el personaje principal se enfrenta al desafío esencial: descubrir su verdadero brillo, cultivarlo desde adentro, y comprender que la validación externa es solo un espejismo más. Errores, aciertos y tropiezos dejan marcas en el camino, que más tarde se revelan como claves del aprendizaje. En cada paso, el personaje desmantela capa por capa la ilusión de una sociedad que opera desde la superficie, hasta atreverse a mirar los hilos invisibles que mueven el decorado.

Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Sueño en otro idioma”, en la Magic Music Box

“Sueño en otro idioma”, en la Magic Music Box

Lo más popular
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
1

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
2

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
3

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
4

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
5

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Comentarios