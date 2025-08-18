Sphinge presenta "Noches", una obra "sonorovisual" única en la provincia

Sphinge presenta una obra sonorovisual sin pausas ni descansos. Cada escena está íntimamente enlazada con la siguiente, formando un continuo narrativo sensorial que sumerge al espectador en una experiencia inmersiva, colmada de estímulos y significados. No se trata solo de un show: se trata de una experiencia compartida. Se trata de "Noches", un show musical con puesta teatral que se presentará el sábado 23 de agosto a las 22, en la Music Magic Box (José Colombres 427).
Sph ofrecerá un show de música potente inspirado en lo teatral, lo cinematográfico y las puestas en escena. Todo el show está acompañado de una narrativa sonora y visual que va relatando la historia, acompañando su actuación y expresividad.
Esta obra busca visibilizar el proceso de quien, tras tocar el vacío, se repregunta internamente. Que lo acepta, lo integra y desde allí se reconstruye. El viaje culmina con un acto profundo de encuentro consigo: capturar la esencia, la raíz primera y última. Aquella que sirve de mapa interno para buscar —y quizá encontrar— su propia misión en este mundo.
La propuesta recorre un universo cargado de nostalgia, empapado de guiños a las décadas del ’90 y ’00, como ecos de una memoria colectiva que reverbera en lo íntimo. En ese paisaje, el personaje principal se enfrenta al desafío esencial: descubrir su verdadero brillo, cultivarlo desde adentro, y comprender que la validación externa es solo un espejismo más. Errores, aciertos y tropiezos dejan marcas en el camino, que más tarde se revelan como claves del aprendizaje. En cada paso, el personaje desmantela capa por capa la ilusión de una sociedad que opera desde la superficie, hasta atreverse a mirar los hilos invisibles que mueven el decorado.