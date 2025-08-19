Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

Sin dudas la Embajada de Reino Unido y el Gobierno de los isleños son conscientes de la sensibilidad del tema. El reglamento del concurso prevé expresamente la descalificación de las postulaciones ofensivas en estos términos: "queda a exclusivo criterio de la organización de esta competición excluir a cualquier participante que presente actitudes que no se adhieran a las reglas establecidas en este reglamento o que sean ilegales o consideradas ofensivas a la moral y a la ética de las instituciones promotoras y patrocinadoras de la competencia".