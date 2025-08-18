Día del Niño: cayó 22% el ticket promedio y las familias solo compraron en oferta

El Día del Niño dejó un sabor amargo para el comercio minorista. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en unidades se mantuvieron casi estables respecto al año pasado, con apenas una baja del 1%. Sin embargo, el dato más preocupante fue la caída del 22% en el promedio del ticket.
“El promedio del ticket, si lo comparamos con el año pasado, cayó un 22% en términos reales. La gente siguió comprando, pero se volcó casi exclusivamente a lo que estaba en oferta”, explicó Gregorio Werchow, secretario de la entidad, a LA GACETA.
El informe de la CAME señaló que el 86% de los comercios consultados ofrecieron algún tipo de promoción -descuentos, dos por uno o rebajas por pago en efectivo- y que esta modalidad fue determinante en las decisiones de compra. “Se notó mucho el impacto del pago en efectivo, no solo por los descuentos, sino también porque la tarjeta de crédito se volvió una carga con tasas del 120% anual”, remarcó.
El dirigente advirtió que la situación es delicada para los próximos meses. “El comercio esperaba un mejor desempeño en esta fecha, que suele ser un impulso hacia el Día de la Madre. Pero la realidad es que todavía no se logra recuperar lo perdido en comparación con el año pasado”.
Werchow también se refirió a la apertura de las importaciones y su impacto en el mercado interno. “La incorporación de productos importados afecta a la producción nacional. A eso se suman dos grandes deudas pendientes con las pymes: la reforma laboral y la reforma tributaria. La presión impositiva y los altos costos laborales fomentan la informalidad y hasta el comercio ilegal”, señaló.
Turismo y fin de semana largo
Más allá de las dificultades en las ventas, el fin de semana largo dejó buenas noticias para el turismo, particularmente en Tucumán. Allí se desarrollaron dos eventos masivos: el encuentro de la juventud católica, con más de 4.000 participantes, y la competencia de mountain bike Trasmontaña, que reunió a más de 3.000 corredores.
“Fue prácticamente una invasión de turistas de otras provincias. Tucumán está consolidándose como capital nacional del mountain bike, y además la gastronomía nos está posicionando a nivel internacional con productos como la empanada y el sánguche de milanesa”, destacó Werchow.
El secretario de la CAME valoró el trabajo conjunto del Ente de Turismo y la Cámara de Turismo provincial, y se mostró optimista. “La gastronomía será un motor clave para potenciar el desarrollo turístico, tal como ocurrió en otros países de la región”.