Día del Niño: cayó 22% el ticket promedio y las familias solo compraron en oferta

El informe de la CAME señaló que el 86% de los comercios consultados ofrecieron algún tipo de promoción -descuentos, dos por uno o rebajas por pago en efectivo- y que esta modalidad fue determinante en las decisiones de compra. “Se notó mucho el impacto del pago en efectivo, no solo por los descuentos, sino también porque la tarjeta de crédito se volvió una carga con tasas del 120% anual”, remarcó.