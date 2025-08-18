Así es la mansión que Shakira y Piqué vendieron tras su ruptura: lujo, millones y secretos familiares

La venta de una de las casas que compartieron Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat abrió un nuevo capítulo en la división de su patrimonio tras la ruptura. Tres años después de separarse, ambos concretaron la operación por algo más de tres millones de euros (USD 3.5 millones), según confirmaron medios como ABC y La Vanguardia, después de un largo proceso de negociación lleno de tensiones por el valor de la propiedad.
La residencia formaba parte de un ambicioso complejo inmobiliario que la cantante y el exfutbolista habían adquirido durante su relación para establecer allí su hogar familiar. Diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y terminado en 2012, el conjunto incluye tres viviendas interconectadas, amplios jardines, piscinas, gimnasio, estudio de grabación y terrazas. La que se vendió corresponde a la tercera casa, que en principio iba a reformarse para integrarse al resto, pero finalmente fue desprendida de manera independiente.
El acuerdo no resultó sencillo. De acuerdo con La Vanguardia, Shakira se mantuvo firme en su idea de fijar un precio elevado, mientras que Piqué buscaba cerrar cuanto antes para mudarse con su actual pareja, Clara Chía. La artista llegó a pedir hasta 12 millones de euros, mientras que el exjugador estaba dispuesto a aceptar ofertas de entre 6 y 10 millones. Fuentes inmobiliarias consultadas por ABC señalaron que incluso para un área tan exclusiva, las cifras exigidas eran demasiado altas.
El complejo fue escenario de la vida diaria de la expareja junto a sus hijos Milan y Sasha, además de los padres de la cantante y parte del personal de servicio. La parcela alcanza los 3.800 metros cuadrados, con más de 700 construidos en cada casa principal. Estas cuentan con seis habitaciones, cinco baños, gimnasio, sala de juegos, piscinas internas y externas, estudio de grabación y varias terrazas. El diseño también contempla tres plantas y dos niveles subterráneos, que albergan bodega y estacionamiento.
Actualmente, las dos viviendas restantes siguen en venta, con un precio conjunto de 11 millones de euros (USD 13 millones). La operación se maneja de forma reservada, sin anuncios en plataformas ni inmobiliarias, y la dirige una sociedad administrada por Joan Piqué, padre del exjugador. El objetivo es mantener la discreción y evitar que la transacción sea objeto de exposición mediática.
Nuevos caminos tras la ruptura
Mientras tanto, Shakira se instaló en Miami junto a sus hijos hace dos años, y Piqué continúa en Barcelona al frente de su empresa Kosmos, viajando con frecuencia a Estados Unidos para cumplir con la custodia compartida. La venta de esta propiedad se suma al proceso de separación patrimonial iniciado en 2022, que dejó inconcluso el sueño familiar que ambos habían planeado durante más de una década.