Así es la mansión que Shakira y Piqué vendieron tras su ruptura: lujo, millones y secretos familiares

La venta de una de las casas que compartieron Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat abrió un nuevo capítulo en la división de su patrimonio tras la ruptura. Tres años después de separarse, ambos concretaron la operación por algo más de tres millones de euros (USD 3.5 millones), según confirmaron medios como ABC y La Vanguardia, después de un largo proceso de negociación lleno de tensiones por el valor de la propiedad.