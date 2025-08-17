Santoral del 18 de agosto: qué santos celebra la Iglesia católica

Cada día del año, la Iglesia católica recuerda a distintas figuras de santidad. El santoral del 18 de agosto reúne a hombres y mujeres que dedicaron su vida a la fe, al servicio de los demás y a la evangelización.
Santo del día: San Agapito mártir
El 18 de agosto la Iglesia celebra a San Agapito mártir, un joven cristiano que murió a los 15 años en el siglo III durante las persecuciones del Imperio romano en Palestina. Según la tradición, fue sometido a torturas por no renegar de su fe y se convirtió en un símbolo de fortaleza y fidelidad a Cristo pese a su corta edad.
San Agapito es considerado patrono de los jóvenes y de quienes enfrentan dificultades en la fe.
Otros santos y beatos del 18 de agosto
Además de San Agapito, el santoral católico recuerda en esta fecha a:
Santa Helena de Constantinopla (siglo IV): madre del emperador Constantino. Es recordada por haber impulsado excavaciones en Tierra Santa que, según la tradición, dieron con la cruz de Cristo.
San Eoneo de Arlés: obispo francés que defendió la doctrina cristiana en tiempos de herejías.
Beato Florencio de Tesalónica: monje griego que dedicó su vida a la oración y la caridad.
Por qué es importante el santoral
El santoral no solo recuerda a personajes históricos de la Iglesia, sino que también invita a los fieles a reflexionar sobre sus ejemplos de vida. Cada celebración es una oportunidad para renovar la fe y mantener viva la memoria de quienes fueron modelos de entrega, servicio y amor cristiano.