Santoral del 18 de agosto: qué santos celebra la Iglesia católica

Santo del día: San Agapito mártir

El 18 de agosto la Iglesia celebra a San Agapito mártir, un joven cristiano que murió a los 15 años en el siglo III durante las persecuciones del Imperio romano en Palestina. Según la tradición, fue sometido a torturas por no renegar de su fe y se convirtió en un símbolo de fortaleza y fidelidad a Cristo pese a su corta edad.