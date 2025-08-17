Santa Cruz: un sacerdote cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco será el primer candidato a diputado del peronismo

“‘Es indigesto el chancho con agujas’, es lo primero que pensé al leer tu carta con las chanchadas que te hicieron... y con la afición de querer ‘poner orden’ en lo que ya está ordenado. Te acompaño y rezo por vos. No pierdas la paz (aunque le cueste). En tu corazón rumiá aquello: ‘Bienaventurados cuando los persiguen por causa de la justicia’. Y por favor, no pierdas el sentido del humor. Por favor no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco”, fue el texto que le envió a finales de 2024.