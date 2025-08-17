Así se vivió el Día de las Infancias en el Parque 9 de Julio

Con shows gratuitos, juegos, regalos y sorpresas, miles de niños y niñas de distintos barrios de la ciudad y de localidades vecinas disfrutaron de un domingo especial en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, donde se desarrolló la Fiesta del Día de las Infancias, organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Con una gran convocatoria de familias, que se sumaron para compartir una tarde llena de alegría, hubo ferias artesanales y gastronómicas, se sumaron stands municipales, espectáculos en vivo, peloteros, juegos y grandes sorteos.
A lo largo de la jornada, más de 30.000 personas, entre chicos y grandes, pudieron disfrutar de múltiples actividades organizadas especialmente para la ocasión. El Mago Enigma dio inicio al espectáculo con una presentación de magia que sorprendió al público. Luego, se presentó el show de La Granja de Zenón, pensado para los más pequeños, en medio de sorteos y regalos. Más tarde se presentó el show de Sonic y Mario Bros, tras lo cual el payaso Plim Plim y sus amigos subieron al escenario para divertir a los más chicos. Minutos después de las 17 h se llevó a cabo el cierre de los espectáculos gratuitos con una emotiva obra teatral basada en la película Intensamente.
Al final de la jornada se realizó el sorteo más esperado por todos, con una moto eléctrica como premio mayor, entre otros importantes regalos. Fue el broche de oro de una jornada inolvidable para todas las familias que colmaron el Parque 9 de Julio para celebrar el Día del Niño.
La intendente Rossana Chahla compartió con los vecinos este multitudinario evento.
“Acá, este 17 de agosto, pasándola genial en el Palacio de los Deportes. Más de 30.000 personas, familias, niños, jóvenes han venido a disfrutar con nosotros de espectáculos, música, sorteos y se llevaron un domingo feliz como corresponde para este Día del Niño”, subrayó.
La jefa municipal envió un mensaje especial para los chicos: “Les mando un beso a todos los que creyeron en esta intendenta, en este Municipio, y un saludo muy grande a todos los niños y niñas de Tucumán. Un abrazo así de grande, con todo mi corazón, para ellos”.
Por su parte, la legisladora Carolina Vargas Aignasse, quien acompañó a la intendente durante las actividades, elogió el trabajo realizado por el Municipio para agasajar a los niños en su día. “Realmente una hermosísima jornada en familia, con todos los chicos adentro del Palacio de los Deportes y miles de actividades afuera, casi imposible llegar a este lugar. Ha sido realmente una jornada preciosa la que organizó la intendenta Chahla”, agregó.
La parlamentaria destacó el entusiasmo de los miles de vecinos que colmaron las instalaciones del Palacio de los Deportes, con actividades totalmente gratuitas. “Es para destacar este tipo de jornadas, digo, en un contexto tan complejo en el que atravesamos”, resumió.
Además, Vargas Aignasse señaló que "se nota mucho el compromiso que tiene la intendenta con los vecinos y las ganas de, a pesar de la situación complicada, darles a los chicos esa alegría, brindarles esa sonrisa”.
“Nuestra intendenta Rosana Chahla ha organizado este día especial porque, como se dice, los únicos privilegiados tienen que ser nuestros chicos”, expresó, por su parte, el secretario General del municipio, Rodrigo Gomez Tortosa, quien destacó la masiva convocatoria. “Más de 30.000 personas se han congregado aquí en el Parque 9 de Julio, así que muy contentos, sobre todo por los chicos. Están felices con los sorteos, los peloteros, los stands de comida y el área de robótica. Realmente, una fiesta”, agregó.
Gomez Tortosa remarcó además la importancia de que la celebración fuera gratuita y accesible para todos. “Nuestra intendenta se preocupa por estar cerca de cada barrio, de cada vecino, y hoy esta actividad gratuita tenía como objetivo que cada niño, más allá de la situación económica de su familia, pueda tener un momento de felicidad y disfrute”, subrayó.
Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo, señaló que el evento fue pensado como un espacio para toda la familia. “Miles de personas nos acompañan en esta Fiesta por el Día de las Infancias en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio. Es una jornada maravillosa, con ferias gourmet, emprendedores, artesanos, y stands de la Subsecretaría de Derechos Humanos”, señaló.
Trejo también resaltó el carácter inclusivo de la propuesta organizada por el Municipio para esta fecha tan especial. “Es un evento totalmente gratuito, con muchos sorteos y premios que la intendenta Rosana Chahla había prometido. Para nosotros es fundamental acompañar a nuestros niños”, dijo.
En tanto, la directora de Niñez y Juventud, Vanessa Castro compartió la emoción por el éxito de la jornada. “Con shows y distintas actividades recreativas y lúdicas, estamos viviendo un momento de alegría y emoción junto a todos los niños”, sostuvo.
Castro enfatizó que el Municipio “no solo se dedica a la obra pública”, sino también a lo social y cultural. “Este evento ha convocado multitudes y tiene este condimento muy importante: es totalmente gratuito. Además, cada niña y niño puede llevarse un presente, no solo dentro del Palacio sino también en los distintos stands que desplegaron las secretarías y reparticiones del municipio”, subrayó la funcionaria.
También presente en el evento, el concejal Gonzalo Carrillo Leito elogió el trabajo del Municipio y el compromiso para organizar el evento.
“Muy contento de venir a compartir con los niños. Felicito a la intendenta y a todo su equipo de trabajo por tan maravillosa fiesta que se vivió no solo en el Palacio de los Deportes, sino en todo el Parque 9 de Julio”, afirmó.
“Venía caminando desde mi casa y era impresionante la cantidad de niños y familias festejando. Felicito a todos los que hoy les regalaron una sonrisa a los niños, se lo merecen”, añadió.
Voces de los vecinos
Los miles de vecinos que colmaron el Palacio de los Deportes vivieron momentos inolvidables junto a sus hijos en esta gran fiesta gratuita organizada por el Municipio en el Día del Niño.
Yanina Costilla, vecina que asistió con su esposo y sus hijos Juan y Pedro, destacó la importancia de haber podido participar de la celebración en familia:
“Todo estuvo hermoso, encantados. Los chicos se han divertido muchísimo”, expresó emocionada. “Pedrito tiene una discapacidad y ama a Plim Plim, así que estuvo fascinado desde que llegó”, contó sobre su hijo menor.
Agradecida por la propuesta gratuita, la vecina agregó: “Me encantó, muchísimas gracias. Hermoso todo. Fue un momento en familia, hermoso, un momento para relajar y para festejarlos a ellos, que son el motor de todos los días”.
Mariana Villa, otra vecina que también se acercó al Palacio de los Deportes con su familia, valoró la organización y el espíritu solidario del evento. “Todo estuvo muy lindo, mis hijos la pasaron genial y eso es lo más importante. Poder venir sin tener que pagar una entrada y vivir esto juntos es algo que se agradece mucho”, manifestó.
Por su parte, Fátima Soria compartió la emoción de ver disfrutar a su hija menor, que tiene una discapacidad auditiva. “Vine con mi esposo y mis dos hijas, y la estamos pasando maravilloso. Mi hija más chica, que tiene 5 años, es sorda y en estos eventos disfruta muchísimo, y eso me genera una emoción tremenda”, comentó. Y completó: “Lo bueno es que este festejo y los espectáculos son gratuitos, por lo que le damos las gracias a la Municipalidad”.
Operativo de limpieza
Para garantizar que tras el multitudinario festejo por el Día del Niño el Parque 9 de Julio quede en óptimas condiciones, distintas áreas operativas del Municipio montaron un operativo durante la jornada, para concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener la limpieza de ese paseo y retirar los residuos. Más de 160 operarios trabajaron desde la mañana y durante toda la jornada, con el objetivo de mantener la limpieza del principal pulmón verde de la ciudad.
La Secretaría de Servicios Públicos, en conjunto con la Dirección de Limpieza Urbana y la Secretaría de Ambiente, coordinó las tareas que incluyeron acciones de recolección de residuos, entrega de bolsas a los visitantes y la disposición de 48 contenedores de 1 metro cúbico en puntos estratégicos del parque.
“Festejamos junto con miles de vecinos este día tan importante como el Día del Niño. Recibimos a miles de familias que decidieron venir a pasar un hermoso día en este sitio tan hermoso que tenemos quienes vivimos en San Miguel de Tucumán”, destacó el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, quien estimó que durante toda la jornada “asistieron entre 50.000 y 60.000 personas para compartir este día”.
Además del operativo de limpieza, hubo una fuerte campaña de concientización ciudadana. “Estamos hablando con quienes utilizan el parque sobre la importancia de que cada uno se haga cargo de los residuos que genera. Que cada uno se haga cargo de lo que le toca, de su responsabilidad ciudadana”, agregó Chincarini.
El funcionario resaltó que, a pesar de la masiva concurrencia, se notó un cambio de actitud entre los asistentes con respecto a anteriores acontecimientos masivos realizados en ese paseo público. “Hoy se camina por el Parque y ya no se encuentran botellas tiradas por todos lados. Eso quiere decir que la tarea de concienciación previa, a través de los medios, ya es una realidad positiva”, señaló Chincarini.
Por su parte, el director de Limpieza Urbana, Carlos Montoya, detalló la labor que realizaron distintas áreas del municipio. “Trabajamos con más de 140 operarios. Participan personal de Espacios Verdes, Limpieza Urbana, Vía Pública y la PPC. Además, la Secretaría de Ambiente instaló tres eco-puntos distribuidos en distintas zonas del parque”, detalló.
Montoya enfatizó que la limpieza se desarrolló en tres etapas: antes, durante y después de la Fiesta por el Día de las Infancias que se desarrolló en el sector del Palacio de los Deportes. “El objetivo es dejar limpísimo de nuevo el parque. Es muy importante también que cada vecino colabore con la limpieza”, remarcó.
Además del operativo, se destacaron los avances en infraestructura del Parque 9 de Julio, como la reciente inauguración de siete nuevos baños públicos para hombres y mujeres, lo que contribuyó a mejorar la experiencia de las familias que eligieron ese espacio para celebrar.
El operativo de limpieza se enmarca en una estrategia de largo plazo que busca promover un cambio cultural en el cuidado del espacio público. “Estamos ganando una batalla. Sabemos que es una tarea a largo plazo, pero hoy fue un día crítico y positivo a la vez. La transformación cultural ya está en marcha”, concluyó Chincarini.