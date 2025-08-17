Así se vivió el Día de las Infancias en el Parque 9 de Julio

A lo largo de la jornada, más de 30.000 personas, entre chicos y grandes, pudieron disfrutar de múltiples actividades organizadas especialmente para la ocasión. El Mago Enigma dio inicio al espectáculo con una presentación de magia que sorprendió al público. Luego, se presentó el show de La Granja de Zenón, pensado para los más pequeños, en medio de sorteos y regalos. Más tarde se presentó el show de Sonic y Mario Bros, tras lo cual el payaso Plim Plim y sus amigos subieron al escenario para divertir a los más chicos. Minutos después de las 17 h se llevó a cabo el cierre de los espectáculos gratuitos con una emotiva obra teatral basada en la película Intensamente.