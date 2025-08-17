Iga Swiatek y Jasmine Paolini, cara a cara en la final del Masters de Cincinnati

En la otra semifinal, Paolini necesitó paciencia y resistencia para doblegar a Kudermetova. Tras imponerse 6-3 en el primer set y tener el triunfo servido en el segundo (5-4 y al saque), la italiana no pudo cerrarlo y cedió en el tie-break. Pero en la manga decisiva volvió a mostrarse sólida, hasta imponerse 6-3 en más de dos horas de juego. Con esta victoria, la campeona de Roma trepó al octavo puesto del ranking y confirmó su segunda final de la temporada en un WTA 1000.