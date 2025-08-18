El rol del estado en el control de las armas de fuego

El robo de armas de fuego que debían ser entregadas en una armería de Tucumán puso nuevamente en el tapete la discusión sobre la seguridad en el manejo de este tipo de herramientas y la diferencia entre actuar en la legalidad y alimentar el mercado negro. Durante 2025, Argentina dio un paso significativo en la modernización de su marco normativo para los legítimos usuarios de armas. Las reformas implementadas simplificaron trámites, redujeron cargas económicas y adaptaron la legislación a la realidad tecnológica y social del país. Eliminar la reinscripción anual y reemplazarla por un proceso quinquenal representa un alivio tangible para quienes cumplen con todas las obligaciones legales, sin que ello implique un relajamiento de los controles sobre la actividad.