 El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora será candidato a senador nacional
El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora será candidato a senador nacional

El mandatario provincial termina este año su mandato al frente del Ejecutivo provincial.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero.
Hace 2 Hs

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció que será candidato a senador nacional por el Frente Cívico por Santiago. El mandatario encabezará así la boleta para buscar una de las tres bancas que renueva la provincia en la Cámara alta nacional.

La novedad se dio a conocer este domingo, cuando restan algunas horas para el cierre de listas que competirán en las elecciones del 26 de octubre. Ese día, en el distrito no sólo se elegirán representantes para el Congreso Nacional, sino que también votará para los cargos de gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales y autoridades locales en 140 municipios.

Según precisó el Diario El Liberal, la lista del oficialismo santiagueño se llevará en segundo lugar a Elia Esther del Carmen Moreno. En tanto,el intendente de Las Termas, Jorge Mukdise, se presentará como primer candidato a diputado nacional.

La esposa de Zamora, la ex gobernadora y actual senadora Claudia Ledesma Abdala, cumple su mandato y podría legar su banca a su esposo.

Zamora, en tanto, deberá dejar la gobernación el 10 de diciembre tras dos cargos consecutivos en el poder.

