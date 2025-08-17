El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora será candidato a senador nacional

La novedad se dio a conocer este domingo, cuando restan algunas horas para el cierre de listas que competirán en las elecciones del 26 de octubre. Ese día, en el distrito no sólo se elegirán representantes para el Congreso Nacional, sino que también votará para los cargos de gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales y autoridades locales en 140 municipios.