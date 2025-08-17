Secciones
Denuncian a un policía por matar de un disparo a un perro y amenazar a los propietarios
El caso se registró en la localidad de Esquina, al este de Tucumán. El abogado de las víctimas anunció que irán hasta las últimas consecuencias. Repudio de animalistas.
LA VÍCTIMA. Black, un ejemplar de Pampa Argentino, fue ultimado de un balazo en un cañaveral.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 2 Hs
Tucumán
Argentina
Juan Cuevas
