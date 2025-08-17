El análisis de Jorge Asís: Mileísmo contra peronismo del año impar

En plena incertidumbre se reproduce la productiva unificación de los peronistas racionales de Córdoba de Martín Llaryora y el Gringo Schiaretti con los radicales sensatos de Santa Fe que remiten al Tigre Maximiliano Pullaro o a los radicales costumbristas de Jujuy como Sadir y el legendario Morales, El Milagrito. Aunque incluyen también a Ignacio Torres, El Nacho, macrista emancipado, y a Claudio Vidal, El Sindicalista que talla en Santa Cruz. Es donde Vidal logró desplazar a la patología kirchnerista que mantiene a La Doctora con la tobillera infamante. En un encierro que emerge, en el fondo, como una severa advertencia en el horizonte de Milei.