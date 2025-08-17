Un cartel especial en la llegada del Trasmontaña 2025

En medio de la multitud que bordea la llegada del Trasmontaña, un cartel llamó la atención. Lo sostenía Carlos de la Rosa, un sanjuanino de 74 años que ahora vive en Buenos Aires, pero que no olvida sus raíces ni la pasión por el ciclismo. “Todos los años hacemos este cartel. Mi mujer es prima hermana de Diego Luna, y el padre anda por acá también”, contó con orgullo mientras esperaba el paso del corredor mendocino que hace tiempo se radicó en Tucumán.
Carlos nunca llegó a competir en Tucumán, aunque la pasión por la bicicleta lo acompañó toda la vida. “Ya tengo 74 años, ya pasó mi época”, reconoce con una sonrisa. Su manera de estar presente en la carrera es a través de la cartelería que prepara especialmente para Luna. “Lo hago para que tenga una motivación extra”, explicó.
El ciclismo, para él, tiene matices según la geografía. “En San Juan se corre mucho, pero esta es especial porque implica muchísimo más esfuerzo. Acá hay que poner los pulmones: se mojan, se caen… En mi provincia son carreras rápidas, apenas los ves pasar”, detalló.