Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Homo Argentum es un éxito de público inmediato en apenas 48 horas, registrando cifras que el cine argentino no veía en la taquilla local desde hace mucho tiempo. La película se perfila para convertirse, por amplio margen, en la producción nacional más importante de los últimos tiempos estrenada en pantalla grande. Su poder de convocatoria fue tal que el jueves 15 y viernes 16 de estreno llevó a los cines más público que los otros 56 títulos disponibles en cartelera juntos.
Según datos de la consultora Ultracine, Homo Argentum vendió 185.055 tickets en solo dos días, lo que representa un 55,7% del total de espectadores que acudieron al cine en ese lapso. Esto significa que aproximadamente cinco y media de cada diez personas que fueron al cine eligieron la película protagonizada por Guillermo Francella. El jueves, día de su estreno, el porcentaje fue aún mayor, con el 61,6% de las entradas vendidas para esta producción dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn.
Cuanta gente fue a ver Homo Argentum
La película de Francella vendió 73.886 tickets el jueves y 111.169 el viernes, sumando el total ya mencionado. Su liderazgo es contundente, ya que triplicó las cifras de taquilla de los dos films de Hollywood que le siguen en el Top Ten: la comedia Otro viernes de locos y el relato de terror La hora de la desaparición. Entre el jueves y el viernes, se vendieron en Argentina un total de 332.071 entradas de cine, un número que fue en gran medida traccionado por el arrollador éxito de Homo Argentum.
Las proyecciones iniciales sugieren que, una vez finalizado este atípico fin de semana, Homo Argentum logrará superar en concurrencia a Mazel Tov, de Adrián Suar. Esta última había acumulado 356.897 espectadores en 17 semanas de exhibición. La nueva película de Francella está en camino de alcanzar o incluso superar esa cifra en tan solo unos pocos días, convirtiéndose así en la película argentina estrenada en cines más vista del año.
Homo Argentum, Guillermo Francella y el regreso del público a las salas
El movimiento de público en estos dos primeros días indica que los comentarios de boca en boca han reforzado significativamente el interés por ver Homo Argentum, llevando a las funciones de cine a tener una alta convocatoria. Este entusiasmo se extendió desde el amplio debate y conversación generados en redes sociales y medios antes del estreno. Esta atracción masiva no registra antecedentes cercanos para el cine argentino, cuyas producciones más ambiciosas se habían inclinado casi exclusivamente a estrenos directos en plataformas de streaming desde la pandemia.
La última producción nacional que superó el millón de entradas vendidas en cines fue Muchachos: la película de la gente, un largometraje documental también narrado por Francella, que vendió 1.094.450 tickets entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Si la tendencia tan favorable a Homo Argentum se mantiene firme, no pasará mucho tiempo para que un film argentino, en este caso dirigido por Cohn-Duprat, vuelva a superar la marca del millón de entradas después de más de un año. Guillermo Francella, quien interpreta 16 personajes en este largometraje episódico, vuelve a ser "pasión de multitudes" y un factor clave en la extraordinaria convocatoria de público.