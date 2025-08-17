 Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia
Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

La capital de la provincia ofrece una amplia agenda de actividades: espectáculos gratuitos, ferias, propuestas educativas y recorridos turísticos.

Hace 5 Hs

San Miguel de Tucumán celebra el Día del Niño con una variada programación de actividades recreativas, culturales y gastronómicas en distintos puntos de la ciudad. Las propuestas son gratuitas y están pensadas para disfrutar en familia.

Agenda de actividades

11 – Bus Turístico (City Tour): salida desde plaza Independencia (calle Laprida primera cuadra). El recorrido abarca lugares notables de la ciudad. Inscripción gratuita mediante QR disponible en Laprida 50 o a través del formulario digital: linktr.ee/busturisticosmt.

14 a 18 – Fiesta en el Palacio de los Deportes (Parque 9 de Julio)

14: apertura con el Mago Enigma.

15: personajes de La Granja de Zenón.

15.30: show de superhéroes.

16.15: Sonic y Mario Bros.

16.40: Plim Plim y sus amigos.

17 : obra teatral Intensamente.

Sorteos, stands municipales, feria de food trucks y de emprendedores. Entrada libre y gratuita.

15 a 22 – Feria en el Parque Quinto Centenario, en avenida Belgrano al 4200.

16 – Bus Turístico (circuito histórico y cultural): salida desde plaza Independencia (calle Laprida primera cuadra). Inscripción gratuita mediante QR en Laprida 50 o a través del formulario digital: linktr.ee/busturisticosmt.

16 – Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar): función de títeres Galletas Belgranianas a cargo de GuilloTíteres. Luego, taller para confeccionar títeres con materiales reciclados y entrega de galletas alusivas. Entrada libre y gratuita.

16 a 21 – Feria en el Barrio Manantial Sur (2500 Viviendas), en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

16 a 22 – Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en el sector de avenida Roca y Chacabuco.

16 a 23 – Feria de Artesanos en el Parque Avellaned, sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas.

17 a 00 – Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, manzana de avenida Roca y 9 de Julio.

17 a 00 – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción, entre Mate de Luna y San Martín).

17 – Teatro en los Barrios (plaza del Barrio San Martín): espectáculo de humor improvisado Cuatro quesos. Los actores construyen escenas a partir de las propuestas del público. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

Temas San Miguel de TucumánDía del NiñoBernabé AráozArgentina9 de Julio
