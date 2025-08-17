¿Por qué los gatos duermen en lugares altos?

Los gatos, conocidos por su agilidad y curiosidad, tienen una característica peculiar que los distingue: su amor por las alturas. Este comportamiento, aunque a menudo adorable, puede tener consecuencias serias, como el "síndrome del gato paracaidista," un fenómeno en el que los felinos, al trepar a lugares muy altos, corren el riesgo de caer y sufrir lesiones graves.