 Agenda de TV del domingo: juegan San Martín, River Plate, Boca Juniors y todas las ligas de Europa
Agenda de TV del domingo: juegan San Martín, River Plate, Boca Juniors y todas las ligas de Europa

Chelsea-Crystal Palace, Nantes-Paris Saint Germain y Espanyol-Atlético Madrid abren la temporada.

SIN MARGEN. San Martín tiene la necesidad de romper una racha de dos derrotas consecutivas si quiere seguir peleando por los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional. ARCHIVO LA GACETA
Hace 5 Hs

La agenda de TV del domingo viene cargada de eventos para todos los gustos, aunque el fútbol volverá a ocupar un espacio central. Para los tucumanos, lo más importante será el partido que San Martín jugará ante Alvarado de Mar del Plata, por la Primera Nacional, mientras que en la Liga Profesional, River Plate recibirá a Godoy Cruz y Boca Juniors visitará a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Siguiendo con la redonda, en Europa se completará la primera fecha de la Premier League, la Liga de España y la Ligue 1.

Agenda de TV y streaming del domingo 17 de agosto 

Eredivisie

7: Go Ahead-Ajax (ESPN)

9.30: Twente-PSV (Disney+)

Premier League

10: Chelsea-Crystal Palace (ESPN)

10: Nottingham Forest-Brentford (Disney+)

12.30: Manchester United-Arsenal (ESPN)

Ligue 1 de Francia

10: Brest-Lille (ESPN 3)

12.15: Angers-Paris FC (Disney+)

12.15: Metz-Racing Estrasburgo (Disney+)

12.15: Auxerre-Lorient (Disney+)

15.45: Nantes-Paris Saint Germain (ESPN 2)

Liga de España

12: Celta de Vigo-Getafe (ESPN 2)

14.30: Athletic Bilbao-Sevilla (DSports 2)

16.30: Espanyol-Atlético Madrid (ESPN)

TC 2000 – General Roca

12.30: Carrera (TyC Sports)

Copa de Italia

13: Monza-Frosinone (DSports)

13.30: Parma-Pescara (DSports +)

15.45: Cesena-Pisa (DSports)

16.15: Milan-Bari (DSports)

Hockey Femenino: Torneo Metropolitano

13: Santa Bárbara-Italiano (Disney+)

Masters 1000 Cincinatti

WTA Semifinales

14: E. Rybakina-I. Swiatek (ESPN 4)

16: V. Kudermetova-J. Paolini (Disney+)

Liga Profesional Argentina

14: Gimnasia-Lanús (TNT Sports)

14: Defensa y Justicia-Newell's (ESPN Premium)

16.15: Central Córdoba-Barracas Central (ESPN Premium)

16.15: Banfield-Estudiantes (TNT Sports)

18.30: River Plate-Godoy Cruz (TNT Sports)

20.30: Independiente Rivadavia-Boca (ESPN Premium)

Primera Nacional

15: Güemes (SdE)-All Boys (TyC Sports Play)

15.30: San Miguel-Racing (C) (TyC Sports Play)

16: Almagro-Atlanta (TyC Sports)

16: Patronato-Arsenal (TyC Sports Play)

16: Estudiantes (RC)-Estudiantes (BA) (TyC Sports Play)

16: Gimnasia (J)-Chaco For Ever (TyC Sports Play)

17.10: San Martín-Alvarado (TyC Sports Play)

Hockey Masculino: Torneo Metropolitano

15: Ciudad-U. de La Plata (Disney+)

