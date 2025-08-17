Agenda de TV del domingo: juegan San Martín, River Plate, Boca Juniors y todas las ligas de Europa

La agenda de TV del domingo viene cargada de eventos para todos los gustos, aunque el fútbol volverá a ocupar un espacio central. Para los tucumanos, lo más importante será el partido que San Martín jugará ante Alvarado de Mar del Plata, por la Primera Nacional, mientras que en la Liga Profesional, River Plate recibirá a Godoy Cruz y Boca Juniors visitará a Independiente Rivadavia, en Mendoza.
Siguiendo con la redonda, en Europa se completará la primera fecha de la Premier League, la Liga de España y la Ligue 1.
Agenda de TV y streaming del domingo 17 de agosto
Eredivisie
7: Go Ahead-Ajax (ESPN)
9.30: Twente-PSV (Disney+)
Premier League
10: Chelsea-Crystal Palace (ESPN)
10: Nottingham Forest-Brentford (Disney+)
12.30: Manchester United-Arsenal (ESPN)
Ligue 1 de Francia
10: Brest-Lille (ESPN 3)
12.15: Angers-Paris FC (Disney+)
12.15: Metz-Racing Estrasburgo (Disney+)
12.15: Auxerre-Lorient (Disney+)
15.45: Nantes-Paris Saint Germain (ESPN 2)
Liga de España
12: Celta de Vigo-Getafe (ESPN 2)
14.30: Athletic Bilbao-Sevilla (DSports 2)
16.30: Espanyol-Atlético Madrid (ESPN)
TC 2000 – General Roca
12.30: Carrera (TyC Sports)
Copa de Italia
13: Monza-Frosinone (DSports)
13.30: Parma-Pescara (DSports +)
15.45: Cesena-Pisa (DSports)
16.15: Milan-Bari (DSports)
Hockey Femenino: Torneo Metropolitano
13: Santa Bárbara-Italiano (Disney+)
Masters 1000 Cincinatti
WTA Semifinales
14: E. Rybakina-I. Swiatek (ESPN 4)
16: V. Kudermetova-J. Paolini (Disney+)
Liga Profesional Argentina
14: Gimnasia-Lanús (TNT Sports)
14: Defensa y Justicia-Newell's (ESPN Premium)
16.15: Central Córdoba-Barracas Central (ESPN Premium)
16.15: Banfield-Estudiantes (TNT Sports)
18.30: River Plate-Godoy Cruz (TNT Sports)
20.30: Independiente Rivadavia-Boca (ESPN Premium)
Primera Nacional
15: Güemes (SdE)-All Boys (TyC Sports Play)
15.30: San Miguel-Racing (C) (TyC Sports Play)
16: Almagro-Atlanta (TyC Sports)
16: Patronato-Arsenal (TyC Sports Play)
16: Estudiantes (RC)-Estudiantes (BA) (TyC Sports Play)
16: Gimnasia (J)-Chaco For Ever (TyC Sports Play)
17.10: San Martín-Alvarado (TyC Sports Play)
Hockey Masculino: Torneo Metropolitano
15: Ciudad-U. de La Plata (Disney+)