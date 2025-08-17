 El tiempo en Tucumán: el Día del Niño se celebrará bajo un cielo mayormente cubierto
El tiempo en Tucumán: el Día del Niño se celebrará bajo un cielo mayormente cubierto

La mínima fue de 12 °C. Se registraron algunos bancos de neblinas. Anuncian el ingreso de un frente cálido para la próxima semana. El pronóstico.

AL PARQUE. El pulmón de la ciudad es uno de los puntos más visitados por los tucumanos para celebrar el Día del Niño. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 4 Hs

Las celebraciones por el Día del Niño estarán marcadas por el cielo nuboso y algunos rayos del sol colándose durante algunas horas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Para hoy se espera una máxima de 18 °C, en el inicio de una seguidilla de días con temperaturas cálidas, que alcanzarán su punto máximo en el cierre de la próxima semana. 

La mañana del domingo comenzó con cielo cubierto, una humedad del 70% y una temperatura mínima de 12 °C. En algunos sectores de la provincia se registraron bancos de neblina mientras que la nubosidad fue del 85%. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la nubosidad seguirá alta durante la mañana mientras que a partir del mediodía podría descender parcialmente. La temperatura promediará los 17 °C, con una humedad cercana al 60%.

Por la tarde, la nubosidad volvería a trepar hasta el 90%, mientras que la temperatura llegaría a los 18 °C. La humedad se mantendrá por encima del 60% y los vientos serán suaves del sector sudoeste. 

Para las últimas horas del domingo se pronostica cielo cubierto, una humedad del 85% y una temperatura que promediará los 13 °C. Los vientos serán débiles desde el oeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anticipa a partir de mañana el aumento paulatino de la temperatura, con mucha nubosidad y una máxima de 19 °C. La mínima sería de 10 °C. Para el martes y el miércoles, las condiciones serían similares, aunque con el cielo algo más despejado. La máxima rondaría los 22 °C. El día más cálido de la semana sería el jueves, con 24 °C. 

