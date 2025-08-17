El tiempo en Tucumán: el Día del Niño se celebrará bajo un cielo mayormente cubierto

El pronóstico extendido del SMN anticipa a partir de mañana el aumento paulatino de la temperatura, con mucha nubosidad y una máxima de 19 °C. La mínima sería de 10 °C. Para el martes y el miércoles, las condiciones serían similares, aunque con el cielo algo más despejado. La máxima rondaría los 22 °C. El día más cálido de la semana sería el jueves, con 24 °C.