 Nuevas tecnologías: Ávila promueve capacitaciones y foros sobre inteligencia artificial
Hace 1 Hs

Una capacitación sobre Inteligencia Artificial destinada a empleados del Poder Legislativo es parte de las de actividades programadas por la senadora Beatriz Avila, quien propone una agenda para difundir y debatir sobre los alcances de esta herramienta tecnológica.

La capacitación para los trabajadores legislativos se realizará este lunes en la sede del Partido de la Justicia Social, en Monteagudo 624. Es gratuita y está abierta a todos los interesados. Estará a cargo del abogado Julián Luna Pastore, especializado en IA en Estados Unidos.

Además, Avila impulsa un conversatorio sobre Inteligencia Artificial que se realizará en el ámbito de la Biblioteca del Congreso de la Nación, pero con transmisión virtual para todo el país. Ese evento está programado para el 26 de agosto y propone reflexionar sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la enseñanza, el aprendizaje y acceso al conocimiento. También es de libre acceso.

“Hay un futuro que ya llegó. Tenemos que prepararnos para eso y garantizar el acceso de las nuevas tecnologías a todos los sectores sociales. Estamos trabajando para romper barreras y temores que nos presentan los nuevos tiempos”, dijo Avila.

