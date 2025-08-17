Nuevas tecnologías: Ávila promueve capacitaciones y foros sobre inteligencia artificial

Además, Avila impulsa un conversatorio sobre Inteligencia Artificial que se realizará en el ámbito de la Biblioteca del Congreso de la Nación, pero con transmisión virtual para todo el país. Ese evento está programado para el 26 de agosto y propone reflexionar sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la enseñanza, el aprendizaje y acceso al conocimiento. También es de libre acceso.