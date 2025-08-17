 Tras presentar la lista, Jaldo y Chahla reúnen a referentes del PJ en la Capital
Tras presentar la lista, Jaldo y Chahla reúnen a referentes del PJ en la Capital

El encuentro contó con la presencia de legisladores y de ediles peronistas, además de funcionarios.

Hace 1 Hs

Tras confirmar una lista que selló la unidad interna en el peronismo, el frente “Tucumán Primero” busca reforzar su labor en los circuitos de la Capital.

Acompañada por el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mantuvo una reunión de trabajo con legisladores y concejales de esa sección electoral, un territorio que resultó afín a La Libertad Avanza en las presidenciales de 2023.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre distintas alternativas y lineamientos de trabajo para continuar acercando soluciones a los vecinos de San Miguel de Tucumán .

Además, participaron el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, las diputadas nacionales Gladys Medina y Elia Fernández; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri; el senador nacional Juan Manzur; y funcionarios provinciales.

“Fue un encuentro muy productivo que nos permitió analizar la realidad de la ciudad y las necesidades de sus vecinos. Coincidimos en la importancia de seguir sumando esfuerzos entre la Provincia y el Municipio para dar respuestas rápidas y efectivas. Cuando hay diálogo y planificación, es posible encontrar soluciones que mejoran la vida de la gente”, dijo Jaldo en X. La actividad se dio en una semana en la que el PJ confirmó su lista, encabezada por el propio gobernador, seguido por la diputada Medina, el legislador Javier Noguera y la diputada Fernández. Los suplentes son Acevedo, Carolina Vargas Aignasse y Manzur.

