Cero en Filosofía

La dirección del departamento leyó entonces un comunicado de las autoridades de la facultad en el que se prohibía la nota “cero”. Me di cuenta entonces que lo que yo pensaba que era una suave región donde se podía jugar era en realidad el lomo de un tigre dormido. Lito Schkolnik saltó de su nube, feliz de hincar el diente, y preguntó acerca de la naturaleza del cero. Que si no era un número, todo era algo así como un funeral sin difuntos, acto vacío: el cero no es una abstracción. Una observación se hizo presente desde la otra punta: “Si un alumno no se presenta a rendir es ausente, no tiene nota. Si se presenta y no sabe, tiene uno. ¿No falta acaso algo? Como si viéramos una gama de colores que pasa del celeste claro al azul…”. El profesor Rojo no veía las horas de entrar a la disputa y salió en defensa del cero.