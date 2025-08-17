Cartas de lectores V: Don Alejandro aguado, el benefactor

En 1786 San Martín se trasladó España donde intervino en la guerra desatada contra la invasión napoleónica, que culminó en la batalla de Bailén. Batalla decisiva donde las tropas francesas fueron totalmente derrotadas y luego de la cual nuestro héroe fue ascendido a teniente coronel. Allí conoció a don Alejandro María Aguado (“ bautizado”), su compañero de armas de ascendencia judeo - hispánica (quien, tiempo después, habría de convertirse en un opulento vaquero francés), y con el cual trabó una estrecha amistad que habría que acrecentarse años más tarde, encontrándose San Martín exiliado voluntariamente en territorio galo, donde su amigo y benefactor cedióle una mansión en Boulogne Sur Mer, frente al Canal de la Mancha. Tanto San Martín como Aguado formaban parte de las Logias o sociedades secretas antimonárquicas y anticlericales en cuyo seno se fraguó la conspiración base de los movimientos emancipadores que habrían de desarrollarse en América. Es importante señalar, por otra parte, que don Alejandro Aguado había contribuido, en buena medida, a financiar la campaña libertadora de San Martín (José Pacífico Otero, “Historia del Libertador D. José de San Martín”, Buenos Aires, 1923, A. G. N.) Y que con fecha 28 de julio de 1821, al proclamar la independencia del Perú, una de las principales medidas tomadas por nuestro héroe fue abolir la Inquisición en Perú, Chile y todos los territorios dependientes del ex Virreinato del Río de la Plata.