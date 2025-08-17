Un “Día D” para la limpieza del parque 9 de Julio

El Día del Niño llega con un firme propósito de la comunidad y de las autoridades de que se pueda lograr un cambio sustancial en el cuidado y la limpieza del parque 9 de Julio, tras el impacto del festejo del Día del Amigo, cuando el espacio verde quedó saturado con 7,5 toneladas de residuos y el lago, lleno de aceite de frituras. Desde entonces comenzó a discutirse de qué forma se puede estimular una toma de conciencia que lleve hacia un cambio de hábitos.

Es que la historia va en contra. Durante celebraciones populares el parque queda lleno de residuos. En 2024, se estimó la presencia de 40.000 personas y se levantaron unos 8.000 kilos de residuos. En 2010 se generaron cinco toneladas con unas 25.000 personas. En 2009 se recolectaron otras cinco toneladas, pero hizo falta llenar 15 camiones en cuatro horas de trabajo. En 2008, el lago San Miguel fue limpiado en kayak durante tres días, luego de recolectarse 4,5 toneladas de basura tras la visita de unas 15.000 personas.

Si uno va más atrás en el tiempo puede llegar lejos. Ayer se dio cuenta en nuestra sección “Recuerdos fotográficos” de un buen ejemplo de 1995, cuando cientos de estudiantes “le lavaron la cara” al parque, hecho que se consideró inusual y contrastante con lo habitual. Por todo eso, la instancia de este nuevo Día del Niño podría ser una especie de “Día D”, el comienzo de un cambio en nuestras costumbres.

La Municipalidad anunció que se colocarán 40 contenedores de un metro cúbico de capacidad, en lugar de los 16 que se dispusieron la última vez, distribuidos en los sectores de mayor afluencia: el Palacio de los Deportes, la zona del lago San Miguel y la esquina de las avenidas Soldati y Benjamín Aráoz. También habrá cestos papeleros. El operativo incluirá promotores ambientales identificados con chalecos verdes, que entregarán bolsas para guardar residuos y se acercarán a los visitantes para explicar la importancia de no arrojar basura al piso ni al agua. Bajo el lema “Misión imposible, que puede ser posible”, las secretarías de Servicios Públicos y de Ambiente y Desarrollo Sustentable impulsarán acciones para concientizar a los asistentes sobre la correcta disposición de los residuos. “Venimos de una dura experiencia por el Día del Amigo. Hacemos mucha fuerza para que los vecinos tengan conciencia y la disposición final responsable de los residuos que generen”, señaló Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos.

“Hace falta educación ambiental sostenida, control estricto con sanciones reales, y también incentivos que hagan que la gente opte por comportarse bien porque le conviene o porque le da orgullo”, evaluó Francisco de Rosa, de Meta Tucumán. La presencia de la Municipalidad es importante, pero también es bueno tener en cuenta que, como se ha visto en las discusiones al respecto, hay que avanzar en estrategias de concientización para que la gente haga suyo el espacio público y aprenda a cuidarlo como si fuera el jardín o el patio de su propia casa