A 175 años de su muerte: San Martín, entre el mito y la historia

Durante su expatriación, Alberdi -quien trató también al “Titán de los Andes” y era congénere del educador- pondría a los dos bajo su lupa crítica en un libro póstumo: Grandes y pequeños hombres del Plata. Nacido en la misma tierra que el publicista tucumano, Ricardo Rojas se abocó en los años 30 y 40 a los perfiles de San Martín y Sarmiento en El santo de la espada y El profeta de la pampa, respectivamente; y otro comprovinciano, José Ignacio García Hamilton, escribió al filo del siglo sendas biografías sobre el Cuyano alborotador y Don José. Cabe rememorar que tanto San Martín como Sarmiento estuvieron en Tucumán: el primero en 1814 y el segundo en 1876 y 1886. Y los memoriosos del espacio céntrico de la capital provincial recordarán que, 30 años atrás, podían ingresar, bajando unas escaleras, al local de la librería “Sarmiento”, en la entrada de la galería “San Martín”. Un modo diverso en el que pueden confluir en el imaginario colectivo estos dos personajes de nuestra historia: Sarmiento y San Martín.