“Los jóvenes se sienten atraídos por un folclore que suena genuino y auténtico y que habla de sus orígenes en la vida rural. Aunque se basa en formas tradicionales, ha sabido incorporar elementos modernos de producción y arreglos que la hacen más accesible al público actual. No es un folclore estancado, sino uno que evoluciona sin perder su esencia. Es una combinación de factores que conectan profundamente con el público en un mundo globalizado, en el cual la gente busca reconectar con sus raíces y su identidad cultural”.
Así define el productor tucumano Daniel Deleo el éxito de los ritmos originarios en el chaco salteño, reforzado con “letras sencillas pero con poder, que abordan temas universales como el amor, el desamor, la nostalgia por la tierra y la vida cotidiana, y que reflejan cosas que fueron olvidadas hace un tiempo: no se limitan a un romanticismo idealizado, sino que hablan de la dura jornada laboral, de las fiestas populares, de los amores de pueblo y de la relación profunda con la naturaleza y los animales”.
“Los cantores de esta generación son figuras carismáticas que representan una forma de ser. Su cercanía con el público, su sencillez y su presencia en redes sociales han sido clave para la difusión”, agrega.
Sin embargo, aún no sabe “si esta música es para festivales y fiestas o también para la intimidad de un hogar, la tranquilidad de un viaje de larga distancia”. “Después de esta etapa vendrá lo más difícil: comprobar si dejaron huellas de su andar creativo. Me atrevo a pensar que no es una moda pasajera, sino una línea que llegó para quedarse con la suma de nuevos valores que están emergiendo y consolidándose”, precisa.
Acerca de su relación con los 60, señala que “no es una simple repetición, sino una relectura y revitalización con tintes modernos en instrumentos, equipos, redes sociales, plataformas digitales y tecnología para llegar a un público masivo; si bien hay una conexión con la línea de Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros o Los Fronterizos y su folclore de raíz, que era más austero y líricamente más poético y simbólico, mientras que el actual es más directo, con lenguaje coloquial, menos metafóricas y más narrativas y una producción sonora robusta”. Otra novedad que menciona son los videoclips “con una estética visual que combina elementos tradicionales como ponchos o sombreros con una presencia moderna y juvenil”. “Su creciente presencia en festivales de gran envergadura muestra que hay un mercado sólido y una demanda sostenida. Pero todo es teoría, veremos que dice el señor Pueblo y el paso del señor Tiempo”, concluye.