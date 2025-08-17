“La gente busca reconectar con sus raíces y su identidad cultural”

Acerca de su relación con los 60, señala que “no es una simple repetición, sino una relectura y revitalización con tintes modernos en instrumentos, equipos, redes sociales, plataformas digitales y tecnología para llegar a un público masivo; si bien hay una conexión con la línea de Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros o Los Fronterizos y su folclore de raíz, que era más austero y líricamente más poético y simbólico, mientras que el actual es más directo, con lenguaje coloquial, menos metafóricas y más narrativas y una producción sonora robusta”. Otra novedad que menciona son los videoclips “con una estética visual que combina elementos tradicionales como ponchos o sombreros con una presencia moderna y juvenil”. “Su creciente presencia en festivales de gran envergadura muestra que hay un mercado sólido y una demanda sostenida. Pero todo es teoría, veremos que dice el señor Pueblo y el paso del señor Tiempo”, concluye.