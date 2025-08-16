Atlético Tucumán venció a Gimnasia de Jujuy y se metió en la fase final de la Copa Federal

Torossi, de 24 años, anotó seis goles en esta Copa. “Los goles son producto del esfuerzo y entrenamiento que venimos teniendo desde que empezamos con este sueño. Nos preparamos para ganar. Ayer tuve la suerte de convertir y eso me emociona mucho. Amo este deporte y para una jugadora que juega arriba hacer goles en la final es un sueño”, dijo la delantera.