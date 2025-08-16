 Atlético Tucumán venció a Gimnasia de Jujuy y se metió en la fase final de la Copa Federal
Las "Decanas" golearon 4-1 a el "Lobo".

Atlético dio un paso histórico en el fútbol femenino y se clasificó a la etapa final de la Copa Federal. En Jujuy, con un arranque arrollador, goleó 4-1 a Gimnasia y Esgrima, cerrando la serie con un global de 6-2 en la final de la Región Norte, organizada por el Consejo Federal de la AFA.

Las dirigidas por el profesor Emiliano Herrera mostraron toda su jerarquía en los primeros 45 minutos. Jacqueline Torossi, en dos oportunidades, Nicole Isa Castillo y Gilda Diosquez marcaron los goles del conjunto tucumano, que resolvió el partido a pura efectividad con remates desde afuera del área. En el complemento, Eunice Flores descontó para las jujeñas, pero la diferencia ya estaba sentenciada.

Con este triunfo, las “Decanas” avanzaron a la fase nacional que se disputará en el predio de AFA en Ezeiza, donde estarán los ocho mejores equipos de las ligas regionales junto con los ocho representantes de AFA. Atlético llegará invicto: en diez fechas acumula siete victorias y tres empates. Será la tercera vez que participen en esta instancia, luego de haber enfrentado en dos oportunidades a San Lorenzo.

“Todos fueron golazos. Ahí estuvo la diferencia”, destacó la delantera Ludmila Monteros. Su compañera Luna Castillo, de apenas 17 años, no ocultó su emoción. “Estoy feliz por volver a convertir en una final y muy contenta por este grupo”, dijo.

El entrenador Emiliano Herrera también subrayó la jerarquía de su plantel. “Marcamos tres golazos en el primer tiempo. La experiencia de mis dirigidas fue clave ante un rival que juega bien. En lo personal, es una alegría enorme porque será mi segunda vez en esta fase”, señaló, mientras el plantel era agasajado con una merienda por la gente de Jujuy.

Torossi, de 24 años, anotó seis goles en esta Copa. “Los  goles son producto del esfuerzo y entrenamiento que venimos teniendo desde que empezamos con este sueño. Nos preparamos para ganar. Ayer tuve la suerte de convertir y eso me emociona mucho. Amo este deporte y para una jugadora que juega arriba hacer goles en la final es un sueño”, dijo la delantera.

Una de las grandes referentes, la arquera Adriana Larrahona, a sus 45 años disputará su tercera etapa final. “Salimos a presionar y hacer nuestro juego desde el inicio. Lo que planificamos en la semana salió a la perfección”, aseguró.

Atlético formó con Larrahona; Rosario Sosa, Victoria Míguez, Brenda Diosquez y Camila Juárez; Gilda Diosquez, Aylén Coronel, Alicia Lizárraga y Torossi; Isa Castillo y Monteros. También ingresaron Lorena Antonio, Brisa Albornoz, Abigail Montenegro, Luba Paunovich y Ariadna Acuña. Completaron el plantel Candelaria Acosta, Rocío Serrano y Nicol Luna Arévalo (lesionada).

Con ilusión y experiencia, las “Decanas” irán ahora por un nuevo desafío en Buenos Aires, con la bandera del fútbol tucumano en lo más alto.

