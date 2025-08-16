Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

El legislador radical Rodrigo de Loredo anunció que no se postulará para las elecciones del 26 de octubre, luego de tensas negociaciones con la UCR y La Libertad Avanza (LLA). Describió las negociaciones fallidas en un extenso video publicado en su cuenta de X, al citar desacuerdos sobre su posición en la lista de candidatos y preocupaciones sobre la autonomía.
De Loredo rechazó una oferta para ocupar el tercer lugar en la lista, lo que indicó una ruptura con LLA a menos que Karina Milei o los Menem intervengan antes de la fecha límite de presentación, que vencerá mañana a la noche.
"Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio", dijo. Además, De Loredo agregó que creía que el gobierno buscaba diputados que exhibieran "comportamiento automático" y suprimieran sus identidades individuales.
A pesar de su decisión de no presentarse, De Loredo expresó su apoyo a las políticas económicas del gobierno, particularmente en lo que respecta al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la reducción de la pobreza. Reafirmó su compromiso de trabajar para gobernar la provincia de Córdoba y poner fin a tres décadas de gobierno peronista ininterrumpido.