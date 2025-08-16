Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

El legislador radical Rodrigo de Loredo anunció que no se postulará para las elecciones del 26 de octubre, luego de tensas negociaciones con la UCR y La Libertad Avanza (LLA). Describió las negociaciones fallidas en un extenso video publicado en su cuenta de X, al citar desacuerdos sobre su posición en la lista de candidatos y preocupaciones sobre la autonomía.