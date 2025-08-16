 Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA
Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

El diputado nacional rechazó una oferta para ocupar el tercer lugar en la lista, lo que indicó una ruptura con los libertarios.

CRUCES. La figura de De Loredo fue clave para mantener la unidad del bloque
Hace 4 Hs

El legislador radical Rodrigo de Loredo anunció que no se postulará para las elecciones del 26 de octubre, luego de tensas negociaciones con la UCR y La Libertad Avanza (LLA). Describió las negociaciones fallidas en un extenso video publicado en su cuenta de X, al citar desacuerdos sobre su posición en la lista de candidatos y preocupaciones sobre la autonomía.

De Loredo rechazó una oferta para ocupar el tercer lugar en la lista, lo que indicó una ruptura con LLA a menos que Karina Milei o los Menem intervengan antes de la fecha límite de presentación, que vencerá mañana a la noche.

"Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio", dijo. Además, De Loredo agregó que creía que el gobierno buscaba diputados que exhibieran "comportamiento automático" y suprimieran sus identidades individuales.

A pesar de su decisión de no presentarse, De Loredo expresó su apoyo a las políticas económicas del gobierno, particularmente en lo que respecta al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la reducción de la pobreza. Reafirmó su compromiso de trabajar para gobernar la provincia de Córdoba y poner fin a tres décadas de gobierno peronista ininterrumpido.

