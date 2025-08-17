¿Cuál es el límite?: cuánta cantidad de papas fritas aumenta el riesgo de diabetes, según Harvard

Reemplazar con otros carbohidratos

El estudio también analizó el efecto de reemplazar las papas por otros alimentos ricos en carbohidratos, como los cereales integrales. Los resultados fueron claros: sustituir este tubérculo por cereales integrales (como pan integral o pasta integral) reduce el riesgo de diabetes tipo 2 en un 19%. Incluso reemplazar las papas cocidas, hervidas o en puré por estos cereales se asocia con una reducción del riesgo del 4%.