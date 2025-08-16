Una tucumana cuenta cómo se vive el paso del huracán Erin en Punta Cana

Desde Punta Cana, la tucumana Silvina Bollea Bedogni relató a LA GACETA su experiencia. “Todos estamos expectantes de lo que ocurra. Por el momento cerraron la playa y nos pidieron que ingresáramos al hotel. Eso es lo único que está pasando hasta ahora. Hay una tensa calma entre todos los que estamos alojados en este lugar”, explicó.