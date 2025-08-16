Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

La comunidad radial de Tucumán perdió este sábado a una de sus figuras más emblemáticas: Cristina Ruesjas, reconocida locutora que brilló durante años en LV12, pero también hizo programas en LV7, Splendid, Alberdi, Metropolitana, Rivadavia Tucumán y Canal 10. No solo eso. La comunicadora se destacó, además. por su carisma y profesionalismo, convirtiéndose en una de las voces más queridas por los oyentes.