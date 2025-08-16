 Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana
La profesional fue por muchos años la principal voz femenina de LV12, pero también hizo programas en LV7, Splendid, Alberdi, Metropolitana, Rivadavia Tucumán y Canal 10.

La comunidad radial de Tucumán perdió este sábado a una de sus figuras más emblemáticas: Cristina Ruesjas, reconocida locutora que brilló durante años en LV12, pero también hizo programas en LV7, Splendid, Alberdi, Metropolitana, Rivadavia Tucumán y Canal 10. No solo eso. La comunicadora se destacó, además. por su carisma y profesionalismo, convirtiéndose en una de las voces más queridas por los oyentes. 

"La radio para mí fue una escuela de vida. La radio me dio casi todo. Me hizo creer en la gente, me enseñó a ser solidaria", confesó años atrás durante una entrevista. Además, recordó cómo su labor en LV12 marcó un precedente para otras emisoras no solo en Tucumán, sino también en provincias vecinas como Salta y Jujuy.

En 2023, Cristina Ruesjas fue premiada por la Municipalidad capitalina como una de las "mujeres destacadas". La locutora tucumana también tuvo ese año un reconocimiento de la Sociedad Argentina de Locutores

El velatorio de Cristina se llevará a cabo en el Parque de la Paz, hasta las 1. La noticia de su fallecimiento generó conmoción y tristeza entre sus colegas, oyentes y toda la comunidad radial.

