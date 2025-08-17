¿Estás en la zona de peligro?: cómo saber tu probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, según un experto

Pero existen maneras de conocer si podríamos ser víctimas de una enfermedad cardíaca y alejarnos de esa zona de riesgo. El Dr Bryan Williams, director científico y médico de la Fundación Británica del Corazón advierte al medio The Telegraph que un paso primordial es revisar los antecedentes familiares. Si algún pariente falleció antes de los 65 años por un infarto o un derrame cerebral, es fundamental que se controlen la presión arterial y el colesterol.