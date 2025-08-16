 El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?
El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

La polémica se instaló sobre la manera en que se comunica la convivencia en los espacios públicos y sobre los límites de la autoridad frente a gestos considerados afectivos.

IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 3 Hs

Un video publicado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se convirtió en tendencia nacional y generó polémica entre los usuarios de las redes sociales. En él, el municipio busca concientizar sobre el cuidado de plazas y parques, recordando la importancia de no tirar basura, respetar los canteros y levantar los desechos de las mascotas.

Sin embargo, el inicio del clip sorprendió a muchos: muestra a una pareja besándose en un banco, como ejemplo de conducta indebida. “¿Es lo mismo robar una planta de la plaza que besarse con una pareja?”, se preguntaron varios usuarios, cuestionando el enfoque del mensaje.

El comunicado del municipio señala: “Ampliamos nuestra red de megáfonos en plazas y parques de la ciudad para que puedas seguir disfrutándolos. Recordá que cuidar de los espacios públicos es un compromiso de todos”. 

A partir de la publicación, el debate se instaló sobre la manera en que se comunica la convivencia en los espacios urbanos y sobre los límites de la autoridad frente a gestos considerados afectivos o cotidianos.

