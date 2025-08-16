 Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño
Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

El día se presentará con temperaturas un poco bajas, que oscilarán entre los 10° de mínima y los 17° de máxima. El clima de mañana.

ARCHIVO
Hace 4 Hs

Tucumán inició la jornada de este sábado con una leve neblina, que cubrió gran parte del territorio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará mayormente nublado y con temperaturas frescas, que oscilarán entre los 10° de mínima y los 17° de máxima.

Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado. El organismo nacional adelantó que no se esperan precipitaciones en la provincia.

En cuanto al domingo 17 de agosto, Día del Niño, el clima no acompañará con sol. El SMN prevé una mínima de 11° y una máxima de 19°, con un cielo que irá de parcial a mayormente nublado durante toda la jornada, aunque sin lluvias.

La semana comenzaría el lunes 18 con temperaturas algo más elevadas: la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 21°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado por la mañana y mayormente cubierto por la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvias.

