Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Por ejemplo, aquellos que quieran comprar una heladera, deberán considerar el valor base que le da Aduana y a partir de ese número calcular un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por ser bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos. Un caso práctico para tomar sería una heladera nueva facturada en U$S 400, cuya franquicia terrestre es de U$S 300, se excede U$S 100, con lo que pagaría U$S 50 más (50% del exceso). Si bien se usa el nuevo régimen, el cálculo del arancel se hace de acuerdo al exceso sobre la franquicia terrestre, ya que el régimen general aplica fuera del equipaje tradicional.