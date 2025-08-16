Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Danza folclórica: presentan “Siempre Tucumán” en la plaza Independencia
Con acceso libre y gratuito, esta noche desde las 21.30 se presentará en la plaza Independencia el espectáculo “Siempre Tucumán”, organizado por el Ente Cultural de la Provincia y con la intervención de 28 bailarines, ocho músicos y seis cantantes, todos jóvenes artistas locales de entre 16 y 24 años. La propuesta está dividida en tres bloques: homenaje al pueblo de los Quilmes; evocación a los protagonistas de la independencia argentina y representación de la actividad productiva, cultural y turística provincial. La dirección musical es de Ariel Alberto; la de voces, de Nancy Pedro; y la coreográfica, de Omar Jiménez. La puesta incluye la representación de la Pachamama por Sofía Catalina Colque, en alusión a las tradiciones de los Valles Calchaquíes. Por aparte, en la plaza Temática (Congreso y San Lorenzo), a las 17.30 habrá un taller gratuito de danzas folclóricas para todas las edades.
Por las peñas: ritmos en distintos espacios
La agenda folclórica de ritmos norteños se despliega en las peñas desde las 21.30. El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) anuncia para esta noche a Mateo Gómez, Gauchadas Argentinas, Daniel Saba y Dualma. Héctor Saleme comenzará a celebrar sus 25 años de carrera en Lo de la Paliza (Laprida 181). Ricardo Carrizo y Paola Aráoz actuarán en El Cardón (Las Heras 50); mientras que en La Casa de Yamil (España 153) lo harán Los Romanceros, El Tableñito y Sonkoy Tucma, y en La Escondida (Miguel Lillo 234), Nuevos Senderos, Enzo de Legui, Matheo Alderete, Laura y Miguel Dúo y Jesús Cuellar. En Preludio (Sarmiento y Lavalle, Banda del Río Salí) se presentará Rodrigo Rodríguez junto a Alma Zafrera.
Teatro: propuestas de elencos locales
El teatro tucumano se despliega en propuestas de distintos géneros y estilos. Dentro del festival Mujeres a Escena, en la Sala Ross (Laprida 135) se presentará a las 19 “Las musas mistongas”, dirigida por Clara Xamena ; y a las 20.30, la creación colectiva “El jardín de Artemisa”, con poesía y música. A las 21, habrá cuatro montajes: el Teatro Estable, dirigido por Jorge Gutiérrez, repondrá “Marat-Sade”, de Peter Weiss, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251); en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se verá el musical “Aladdino”, con artistas de Bella Vista, Monteros, Yerba Buena y Tucumán junto a la Banda de Música del municipio de Bella Vista, con puesta en escena de Sonia del Valle Márquez y dirección general de Raúl Orlando Dip; la Fundación SUMA llevará al Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) “Lady Macbeth”, de Etelvino Vázquez adaptada por Mirta Cuarterón y Sergio Lizárraga, con Agustina Robledo, Sebastihan de León, Álvaro Contar y Carlos Juárez; y a La Sodería (Juan Posse 1.141) viajará “La nave de las locas (cinco payasas en busca de la matria perdida)”, con las clowns Indra Loto, María Elena González, Sandra Pérez Luna, Karina Tolosa y Yoca Gil, dirigidas por Verónica Pérez Luna. A las 21.30, a la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) volverá “En la ley del olvido”, escrita y dirigida por Lucas Lam; y a La Colorida (Mendoza 2.955), “Que pase algo (título en proceso)”, de Sergio Prina, con Camila Pláate, Ezequiel Martínez Marinaro, Luis Salazar, Enrique Antich y Luciana de los Ángeles Morales. La agenda se cierra a las 21.45 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) con el retorno de “Señoras y Señoritas”, interpretada por Natalia Albornoz, Alejandra Muntaner, Mevi Petrichivich y Ana Lucía Vicente, dirigidas por Viky Robledo.
Urban Sketchers: actividad en el Timoteo Navarro
Con atriles y cuadernos, el grupo Tucumán Urban Sketchers se instalará en el Museo Timoteo Navarro (9 de julio 44) para realizar croquis y bocetos inspirados en la arquitectura y el patrimonio de ese espacio. La actividad que se realizará de 10 a 12.30 y es una propuesta gratuita y libre para disfrutar del dibujo in situ, en el marco del Festival Provincial de Artes Visuales - Tucumán Arte. El colectivo nació a mediados de 2018 como iniciativa de jóvenes estudiantes de arquitectura que se reunían en distintos rincones de la ciudad para retratar sus paisajes urbanos y se alinearon con el manifiesto de la organización internacional de ese nombre, que promueve el registro y la creación artística. Por la tarde, desde las 15 habrá un taller de grafismo destinado a niños y niñas de seis a 11 años en el Museo Mercedes Sosa-Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344), a cargo del artista plástico muralista Narciso Villa. A través del juego, el color y las formas, los chicos podrán estimular su imaginación y creatividad. La actividad es libre y gratuita.