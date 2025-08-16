Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: propuestas de elencos locales

El teatro tucumano se despliega en propuestas de distintos géneros y estilos. Dentro del festival Mujeres a Escena, en la Sala Ross (Laprida 135) se presentará a las 19 “Las musas mistongas”, dirigida por Clara Xamena ; y a las 20.30, la creación colectiva “El jardín de Artemisa”, con poesía y música. A las 21, habrá cuatro montajes: el Teatro Estable, dirigido por Jorge Gutiérrez, repondrá “Marat-Sade”, de Peter Weiss, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251); en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se verá el musical “Aladdino”, con artistas de Bella Vista, Monteros, Yerba Buena y Tucumán junto a la Banda de Música del municipio de Bella Vista, con puesta en escena de Sonia del Valle Márquez y dirección general de Raúl Orlando Dip; la Fundación SUMA llevará al Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) “Lady Macbeth”, de Etelvino Vázquez adaptada por Mirta Cuarterón y Sergio Lizárraga, con Agustina Robledo, Sebastihan de León, Álvaro Contar y Carlos Juárez; y a La Sodería (Juan Posse 1.141) viajará “La nave de las locas (cinco payasas en busca de la matria perdida)”, con las clowns Indra Loto, María Elena González, Sandra Pérez Luna, Karina Tolosa y Yoca Gil, dirigidas por Verónica Pérez Luna. A las 21.30, a la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) volverá “En la ley del olvido”, escrita y dirigida por Lucas Lam; y a La Colorida (Mendoza 2.955), “Que pase algo (título en proceso)”, de Sergio Prina, con Camila Pláate, Ezequiel Martínez Marinaro, Luis Salazar, Enrique Antich y Luciana de los Ángeles Morales. La agenda se cierra a las 21.45 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) con el retorno de “Señoras y Señoritas”, interpretada por Natalia Albornoz, Alejandra Muntaner, Mevi Petrichivich y Ana Lucía Vicente, dirigidas por Viky Robledo.